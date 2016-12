Studenta spulberată de pe trotuar, între viaţă şi moarte

A FUGIT Inconştienţa totală a unui bărbat de 38 de ani, din Constanţa, care s-a urcat beat la volan miercuri după-amiază, a rănit grav o tânără de 22 de ani, într-un accident rutier petrecut în apropierea Campusului Universitar. Potrivit anchetatorilor, Aurel Iancu, de 38 de ani, din Constanţa, a condus o autoutilitară marca Renault, cu numărul CT 32 GBR, pe bulevardul Aurel Vlaicu, dinspre Alexandru Lăpuşneanu către Tomis. Ajuns în zona Campusului Universitar, au stabilit oamenii legii, din cauza neatenţiei, acesta a pierdut controlul maşinii care a ajuns pe trotuar şi a lovit-o pe Loredana Avădanei, de 22 de ani, din Constanţa. În urma teribilului impact, victima a suferit răni extrem de grave. Poliţiştii spun că, în loc să oprească şi să sune la 112, şoferul şi-a continuat drumul, încercând să se facă nevăzut. El a fost găsit de poliţiştii de la Rutieră în zona supermarket-ului „Penny”, unde a fost nevoit să tragă pe dreapta din cauza unei defecţiuni tehnice. Oamenii legii l-au testat pe bărbat cu aparatul Drager şi au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 1,31 mg/l alcool pur în aerul expirat. Loredana Avădanei a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, unde a rămas internată în Secţia de Terapie Intensivă, în stare extrem de gravă. Ieri, tânăra se afla încă în comă. „Pacienta este ţinută în viaţă de aparate în acest moment. Cadrele medicale fac tot posibilul pentru a o salva, dar prognosticul este extrem de rezervat. Nu se pune problema unui transfer la Bucureşti, pentru că tânăra nu a putut fi stabilizată”, a declarat, ieri după-amiază, dr. Alina Nicoară, medic în cadrul SCJU.

ALCOOLEMIE DE 2,40 Rezultatele analizelor de sânge sunt şocante. „La prima probă, şoferul a avut o alcoolemie în sânge de 2,40 grame la mie, iar la a doua probă de 2,20 grame la mie. La o asemenea concentraţie, reflexele nu există, iar starea de ebrietate este totală. Suspectul a mai fost prins conducând sub influenţa băuturilor alcoolice şi în anul 2006, dar alcoolemia de atunci nu a depăşit pragul de 0,40 mg/l pe Drager, aşa că a fost sancţionat contravenţional”, a declarat, pentru Telegraf, cms. şef Tudorel Dogaru, şeful Biroului Drumuri Naţionale şi Europene din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa. Intervievat la scurt timp după producerea accidentului, Aurel Iancu nu a dat semne că ar înţelege gravitatea celor întâmplate: „M-am urcat băut la volan pentru că trebuia să ajung la firmă. Altfel mă dădea şeful afară. Am plecat de la locul accidentului pentru că m-am speriat. Nu am ştiut ce am lovit. Nici eu nu ştiu ce am băut. Doar un pahar de 200 de grame de coniac. Am ajuns la alcoolemia asta pentru că am organismul mai distrus, ca să zic aşa”, a declarat Aurel Iancu. Magistraţii Judecătoriei Constanţa au emis, ieri, pe numele lui un mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile, sub aspectul comiterii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice.

„NU-MI VINE SĂ CRED” Familia tinerei de 22 de ani este devastată. Oamenii aşteptau ieri, distruşi, în holul din faţa Secţiei de Terapie Intensivă, veşti de la medici. „Ni s-a spus că şansele de supravieţuire sunt, în acest moment, foarte mici. Ne-au explicat că fata are creierul inundat cu sânge. Ne pregătim pentru tot ce este mai rău. Nu poate fi transferată la Bucureşti, pentru că nu ar putea rezista unui astfel de drum. Nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat. Doar ce plecase de la facultate când s-a întâmplat accidentul. Este studentă în cadrul Universităţii Ovidius. Luase un examen şi ne sunase şi pe noi ca să ne dea vestea bună. Vorbise la telefon şi cu logodnicul ei. Şi apoi s-a petrecut nenorocirea asta...”, a declarat tatăl tinerei, Ion Avădanei. „Orice pedeapsă ar primi acest om, dacă fata mea moare, nimic nu o va aduce înapoi. Este o nenorocire care s-a abătut asupra noastră. Vă rog să mă credeţi că nici măcar nu mai pot să gândesc în clipele astea! Cum este posibil ca un om să facă aşa ceva, să bea şi apoi să plece cu maşina? Cum este posibil ca legea asta a noastră să fie făcută aşa de prost, să fie făcută pentru nenorociţi şi nu ca să îi apere pe cei cinstiţi? Se logodise cu prietenul ei şi urma să se căsătorească... Şi acum aproape am pierdut-o...”, a mărturisit mama tinerei.