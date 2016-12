Studente lovite pe trecerea de pietoni

Un jucător al echipei Handbal Club Municipal Constanţa a fost implicat, ieri după-amiază, într-un accident rutier care a avut loc, în jurul orei 13.00, în staţiunea Mamaia, în zona Satului de Vacanţă. Poliţiştii de la Rutieră au stabilit că Alexandru Şimicu, de 25 de ani, component al echipei de handbal HCM Constanţa şi al lotului naţional, a condus un Alfa Romeo, cu numărul de înmatriculare TM 24 DBZ, pe bulevardul Mamaia, dinspre zona Pescărie către hotelul Flora. Ajuns în zona Satului de Vacanţă, au stabilit anchetatorii, handbalistul a acroşat două studente, ambele de 19 ani, care traversau şoseaua pe trecerea de pietoni, în drum spre campusul Universităţii „Ovidius“. În urma impactului, cele două tinere, Iulia Nicolai şi Cristina Oprea, ambele de 19 ani, au fost rănite uşor. Alexandru Şimicu spune că nu le-a văzut pe cele două studente din cauza unui alt şofer. „Nu le-am văzut. Mă deplasam în paralel cu o maşină de la o şcoală de şoferi. Eu mă aflam pe banda 2, iar autoturismul respectiv în banda 1, cu aproape doi metri în faţa mea. Maşina aceea a trecut de marcajul pietonal şi imediat fetele mi-au apărut în faţă. Eu eram mascat de autoturismul respectiv şi nu le-am văzut. Nu aveam viteză, doar 30 km/h, dar nu am avut timp să mai fac nimic. După accident, am coborât din maşină. Una dintre fete a venit la prietena ei, ca să vadă cum se simte. Cealaltă tânără era întinsă pe pământ, foarte speriată. Am început să vorbesc cu ea şi am acoperit-o cu bluza mea până la sosirea ambulanţei”, a declarat Alexandru Şimicu.

RĂNI UŞOARE La locul accidentului au sosit două echipaje SMURD, care au transportat victimele la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. „Starea generală a celor două paciente este relativ bună, au suferit contuzii minore. Urmează să efectuăm mai multe investigaţii. Cel mai probabil, vor rămâne internate sub supraveghere pentru 24 de ore”, a declarat ieri după-amiază, pentru „Telegraf”, directorul medical al unităţii sanitare, dr. Cătălin Grasa. Poliţiştii de la Rutieră l-au testat cu aparatul Drager pe Alexandru Şimicu şi au constatat că acesta nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc accidentul rutier.