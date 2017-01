Studenţi fără locuri în cămine

Ca în fiecare an, studenţii din România reclamă deficitul de locuri de cazare. Potrivit unui studiu realizat de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), numărul locurilor de cazare în cămine a crescut în ultimii patru ani cu doar 4,3%, iar instituţiile de învăţământ superior de stat soluţionează pozitiv aproape 70% din cererile de cazare. Acelaşi studiu arată că sunt universităţi de stat care nu reuşesc să acopere nici măcar 50% din numărul total de cereri depuse de studenţi. Mai mult, sunt universităţi de stat care nu deţin niciun cămin. Şi la nivelul judeţului Constanţa, în acest an, studenţii s-au confruntat cu problema cazării. La Universitatea Maritimă Constanţa (UMC) erau disponibile, înaintea începerii anului universitar, 414 locuri de cazare, pentru care au fost depuse peste 600 de cereri. În curând, în cadrul UMC va fi finalizat un nou cămin, care va avea aproape 100 de locuri de cazare. Potrivit rectorului Universităţii „Ovidius” Constanţa, în cadrul respectivei instituţii de învăţământ nu au fost semnalate probleme la cazarea studenţilor. „Nu a venit nimeni să reclame că nu are unde să fie cazat. De obicei, mai sunt tineri rătăciţi, care spun că nu au ştiut care este termenul limită de depunere a dosarului, dar întotdeauna găsim soluţii. Aproximativ 1.400 de studenţi sunt cazaţi atât în căminele din cartierul Faleză Nord, cât şi la hotelul BTT, cu care am încheiat un protocol”, a spus prof. univ. dr. Victor Ciupină. Pentru un student de la forma de învăţământ cu taxă, preţul în cameră este 250 lei pe lună, în timp ce studenţii la forma de învăţământ fără taxă plătesc 150 de lei. Studenţii cazaţi la Hotelul BTT plătesc 300 lei pe lună, camera fiind dotată cu televizor şi frigider. De asemenea, din noiembrie va fi dat în folosinţă noul centru de cazare care se află în construcţie în cartierul Faleză Nord şi care va avea aproape o sută de locuri de cazare.