Studenţi la Teologie şi Drept, prinşi la furat

„Apără-mă Doamne de prieteni, că de duşmani mă feresc şi singur”, se spune. Un bărbat în vîrstă de 32 de ani, din oraşul Năvodari, a simţit pe propria piele adevărul acestui proverb, după ce, ieri dimineaţă, un amic de-al său a încercat să-l jefuiască, împreună cu un complice. Şi nu orice prieten, ci un viitor preot. Ionuţ Picu, de 23 de ani, unul dintre cei doi suspecţi, urmează cursurile Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa. Potrivit oamenilor legii, Ionuţ Picu, din Agigea, şi complicele său, Florinel Iţă, de 31 de ani, din Constanţa, student la Drept, au pătruns în jurul orelor 09.30 în apartamentul lui Marius Dumitraşcu, aflat la etajul III al unui bloc de pe strada Nuferilor, din Năvodari. Nu au avut nevoie să forţeze uşa pentru a intra în casă, deoarece, cu prilejul uneia dintre vizitele pe care i le făcuse victimei, Ionuţ Picu avusese grijă să şterpelească o cheie din casă şi să-şi facă o copie. Din nefericire pentru cei doi suspecţi, planul li s-a năruit în momentul în care tatăl lui Marius Dumitraşcu s-a întors acasă şi a descoperit că cineva se află înăuntru. „Tata şi-a dat seama că e cineva în casă chiar cînd se pregătea să deschidă uşa. S-a uitat pe vizor şi a văzut că se întîmplă ceva. A încuiat uşa şi a sunat la 112, pentru a cere ajutorul Poliţiei, după care i-a alertat şi pe vecini. Cînd au realizat că au fost descoperiţi, cei doi hoţi au ieşit în balcon şi au încercat să escaladeze faţada blocului”, povesteşte Marius Dumitraşcu. Cei doi complici au căzut în gol de la aproape zece metri înălţime. „Eram la birou. Era în jur de 9.45. Dintr-o dată, am auzit o bufnitură şi am văzut că un bărbat aterizase pe ciment. Am ieşit repede ca să îl ajut. L-am întrebat ce s-a întîmplat, ce îl doare. În timp ce stăteam aplecată deasupra lui, am auzit de undeva de sus zgomot de sticlă spartă. M-am ferit, iar cînd mi-am ridicat privirea, am văzut că un alt bărbat stă agăţat de balustrada balconului de la etajul trei. În încercarea de a găsi un punct de sprijin, acesta a lovit cu picioarele geamul apartamentului de dedesubt, care s-a făcut ţăndări. Apoi a alunecat şi s-a prăvălit peste cel care se afla deja la pămînt”, a povestit Maria Ilie, de 46 de ani.

Au vrut să fure banii de la nuntă

Un jandarm de la Gruparea Mobilă Tomis, aflat în timpul liber, care a văzut întreaga scenă, s-a apropiat de cei doi indivizi şi i-a păzit pînă la sosirea poliţiştilor din Năvodari. Oamenii legii spun că cei doi reuşiseră să fure din locuinţa lui Marius Dumitraşcu două ceasuri, un telefon mobil, o verighetă şi un lanţ din aur. Bunurile au ajuns în posesia proprietarului. Suspecţii au fost transportaţi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde au rămas internaţi. „Cei doi au multiple fracturi la nivelul membrelor inferioare. Viaţa nu le-a fost, însă, pusă în pericol de rănile suferite”, a declarat dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvînt al unităţii sanitare. Ionuţ Picu s-a ales şi cu mai multe leziuni la coloană şi, cel mai probabil, va fi transferat la un spital din Bucureşti.

Lui Marius Dumitraşcu nu i-a venit să creadă cînd a văzut cine a încercat să-l jefuiască. Acesta spune că Ionuţ Picu se numărase printre invitaţii pe care i-a avut, sîmbăta trecută, la nunta sa. „Sîmbătă noapte am făcut nunta la clubul „Kmy’s”, din staţiunea Mamaia, iar el a fost acolo. Îl cunoşteam. Pînă azi am crezut că este un om de încredere. A venit de multe ori în casa noastră. Bănuim că a comis această faptă pentru că a vrut să fure banii strînşi la nuntă. S-a gîndit că îi avem încă în casă”, a spus Marius Dumitraşcu. Cei doi complici sînt cercetaţi acum de poliţiştii din Năvodari pentru comiterea infracţiunii de furt calificat.