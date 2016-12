Studenţi turci la Academia Navală „Mircea cel Bătrân“

Timp de un semestru, opt studenţi turci ai Universităţii „Piri Reis“ din Istanbul, Turcia, au urmat cursurile Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“ (ANMB), în cadrul acordului semnat de cele două instituţii de învăţământ, prin programul Erasmus. „În 2011, ANMB şi Universitatea „Piri Reis“ au semnat un acord de colaborare. În 2012 am făcut schimb de profesori, iar noi am trimis şi patru studenţi în Turcia. Conform strategiei noastre, a trebuit să ne transformăm din beneficiar de educaţie europeană în furnizor de educaţie europeană. Aşa se face că, în premieră pentru noi, în 2013 au venit să studieze la ANMB opt studenţi turci. Pot spune că au un nivel ridicat de pregătire. Se vede că au o practică mai mare în a folosi limba engleză, asta şi pentru că, la ei, toate cursurile, din primul şi până în ultimul an, sunt ţinute în limba engleză. Din această cauză avem în calcul să organizăm şi noi o serie de cursuri în limba engleză. Pe viitor, vrem să extindem reţeaua de colaborare către Vest“, a declarat prorectorul pentru Relaţii Internaţionale al ANMB, cdor. Octavian Tărăbuţă.

„MI-A FOST FRICĂ“ Reprezentanţii ANMB spun că trei dintre studenţii turci sunt în anul II la Facultatea de Navigaţie şi Management, iar ceilalţi cinci sunt în anul III la Facultatea de Inginerie Marină. „Este pentru prima dată când mă aflu într-o ţară străină şi pot să spun că la început m-a speriat acest gând. Chiar mi-a fost frică. Am vorbit cu prieteni care au fost în România şi am mai prins curaj. Am ajuns aici şi pot să spun că îmi place România. Îmi plac ospitalitatea românilor şi faptul că sunt persoane sociabile, aşa cum suntem şi noi. ANMB are multe oportunităţi pentru studenţi, în special simulatorul. Noi am făcut numai partea teoretică de navigaţie, iar acum a trebuit să punem în practică ceea ce am învăţat. Am avut timp să vizităm Bucureştiul şi Braşovul. Ambele oraşe mi-au plăcut foarte mult!“, a spus Emre Bayri, de 20 de ani, student al Facultăţii de Navigaţie şi Management.

„ROMÂNII NU SE PLIMBĂ“ „În prima seară când am ajuns aici, am mers împreună cu colegii mei să vedem oraşul. Am descoperit foate multe lucruri. Pot să spun că acum ştiu Constanţa ca pe oraşul meu. Mi-ar plăcea să locuiesc aici. Eu am vizitat şi oraşe din Spania, Rusia şi Japonia. În România am găsit ceea ce mă aşteptam şi îmi place. Oamenii sunt foarte relaxaţi aici. Mi se pare că nu au griji. Nu ştiu, însă, dacă aşa şi este. Din păcate, nu am văzut oameni plimbându-se sau mergând la picnic. Le place (constănţenilor - n.r.) doar să meargă în bar sau la shopping. Eu atât am văzut. Acum, dacă ar trebui să compar cele două universităţi, pot spune că, din punctul meu de vedere, un lucru pozitiv la ANMB este faptul că aici nu trebuie să purtăm uniformă. Profesorii noştri sunt foarte stricţi. Aici, la Constanţa, este o atmosferă mai relaxată, profesorii sunt mai aproape de noi. Trebuie să învăţăm, nu să memorăm lucruri, de asta am eu nevoie“, a declarat Ertugrul Berk Mayadagli, de 21 de ani, student în cadrul Facultăţii de Inginerie Marină.