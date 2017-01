Studenţie… la Penitenciarul Poarta Albă

La penitenciarul Poarta Albă, de la 1 octombrie, a început şcoala pentru 53 de deţinuţi. Două clase a cîte 25 elevi sînt compuse din bărbaţi de toate vîrstele care îşi efectuează studiile primare în incinta închisorii, studii recunoscute de Ministerul Învăţămîntului. Totodată îşi continuă studiile universitare alţi trei condamnaţi: doi traficanţi de droguri, înscrişi la Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept şi un tînăr condamnat pentru crimă la Facultatea de Jurnalism din cadrul Universităţii “Andrei Şaguna”. Primii îşi ispăşesc o pedeapsă privativă de libertate de şapte ani, iar ultimul de 12 ani. Tiberiu Ciprian Sîntea, studentul la jurnalism, este din Constanţa, are vîrsta de 27 ani şi este posibil să iasă din închisoare pe la 31 ani. Timp de 30 minute, în incinta unei încăperi cu zăbrele de la intrarea în penitenciarul de maximă securitate, Sîntea ne-a relatat motivele care l-au determinat să ia decizia de a-şi continua studiile la distanţă. Conform regulilor sistemului penitenciar pe perioada convorbirilor în “vorbitor” a fost prezent şi un angajat al instituţiei. Pe scaunul simplu din încăperea îngustă s-a aşezat un tînăr bine dezvoltat, cu un comportament mai detaşat decît ne-am fi aşteptat. Cei opt ani de izolare în “fauna” penitenciarului sînt vizibili în gesturile, privirea şi atitudinea unuia care, de la vîrsta de 19 ani, a privit orizontul numai printre gardurile cu sîrma ghimpată. Despre fapta care l-a aruncat în spatele gratiilor vorbeşte suspect de relaxat, poate şi pentru faptul că orice ai face după ce săvîrşeşti o crimă, nu ai încotro decît să te înveţi să trăieşti cu acest stigmat: “ Sunt aici pentru un omor. Am fost implicat într-un scandal şi cineva a murit. Şi cam asta este…” Mai are de executat patru ani. În momentul crimei, era elev al Liceului Militar din Ploieşti. În momentul arestării, a fost exmatriculat şi a rămas cu 11 clase. Studiile liceale le-a absolvit la Liceul Agricol Poarta Albă, la fără frecvenţă, tot în închisoare. Pe diploma de bacalaureat nu sunt înscrise modalităţile de absolvire, se menţionează doar că a urmat cursuri de învăţămînt la distanţă. A înclinat întotdeauna spre materiiile umaniste, ne spune Tiberiu Ciprian Sîntea. A ales jurnalistica pentru ca odată, să poată scrie despre viaţa şi sistemul din penitenciar. Asemeni multora care studiază jurnalismul, are convingerea că o diplomă de licenţă în jurnalism îi va conferi dreptul să profeseze în acest domeniu.