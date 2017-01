Studenţii caută slujbe cu program redus şi bani mulţi

Sezonul estival este, fără îndoială, bucuria angajatorilor temporari. În această perioadă firmele autohtone încearcă să-şi satisfacă nevoile de personal prin angajări temporare. Majoritatea firmelor aflate în goană după resurse umane se orientează către tineri, mai ales în vederea înlocuirii personalului detaşat sau plecat în concedii. Posturile cu program parţial de lucru sînt mai numeroase decît de obicei, iar cererile angajatorilor variate însă, aşa cum a dovedit-o realitatea ultimilor ani, salariile mici şi cerinţele crescute îndepărtează românii de aceste slujbe. Studenţii sau absolvenţii instituţiilor universitare din marile oraşe, aflaţi în căutarea unui loc de muncă, au pretenţia la salarii mult peste media pe economie. Cel mai adesea nu găsesc de muncă, iar în primii ani de la terminarea studiilor sînt nevoiţi să lucreze în mai multe locuri simultan, uneori chiar şi la "negru". Specialiştii în piaţa muncii susţin că această soluţie este rentabilă doar pentru angajatori, care preferă să plătească "în mînă" decît să-i angajeze pe perioade nedeterminate.

O alternativă o reprezintă Bursele locurilor de muncă pentru studenţi însă, dacă anii trecuţi locaţiile în care erau organizate aceste manifestări la malul mării deveneau neîncăpătoare pentru cei care doreau să-şi găsească un job, ediţia din acest an a trecut aproape neobservată. Cu toate că reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Constanţa au pregătit minuţios manifestarea, ieri, cu mult timp după ora 9.00, Campusul Universităţii "Ovidius" era pustiu. Pe ici, colo cîţiva agenţi economici făceau ultimele retuşuri la standuri, în vreme ce puţinii studenţi aşteptau cu nerăbdare deschiderea Bursei. Unii se pregăteau pentru examenele din această vară, alţii erau grăbiţi să prindă şi o plajă. "Sînt studentă la Litere şi vreau să găsesc ceva în turism. Dacă se poate să fie o slujbă permanentă ar fi perfect. Aşa pot să-mi plătesc singură taxele, fără a mai pune la socoteală că nu mai depind de părinţi. Dacă n-ai un job, n-ai cum să ieşi cu prietenii în oraş", ne-a spus Ionela Maxim, unul dintre puţinii participanţi la manifestare.

Doar 26 de viitori intelectuali, angajaţi pe loc

După aproape oră de aşteptare în faţa standurilor, studenţii s-au aşezat la negocieri cu patronii. Mai întîi oferta, apoi salariul şi condiţiile de lucru. Cu toate că sectorul hotelier a ţinut şi în acest an capul de afiş al Bursei, studenţii nu s-au prea înghesuit să lucreze ca recepţioneri, agenţi vînzări sau ospătari. Nici angajatorii nu au fost prea mulţumiţi de organizarea Bursei. Doar 26 de firme şi-au depus ofertele pentru 200 de slujbe, dar mulţi au fost sceptici în privinţa şanselor de a acoperi toate nevoiele de personal. În timp ce unii angajatori au invocat lipsa de informare a posibililor salariaţi, alţii au dat vina pe dezinteresul tinerilor de a munci cu un salariu de cîteva mlioane de lei vechi pe lună. "Totuşi, această manifestare reprezintă un sprijin real pentru studenţii constănţeni, dar şi o modalitate de menţinere a şomajului din judeţul nostru la un nivel scăzut", a declarat directorul executiv al AJOFM, Emilia Murineanu. Sorin Frum are o firmă de catering şi a oferit un post de contabil şi alte trei de lucrător comercial. Condiţiile oferite nu erau de lepădat - program flexibil, salariu de bază plus comisioane, în funcţie de comenzi. A aşteptat două ore însă, nu a reuşit să angajeze niciun student. "De vină este mentalitatea tinerei generaţii, dar cred că la un moment dat, situaţia se va schimba. Studenţii vor slujbe cu program redus şi bani mulţi. Lucrurile vor intra pe făgaşul lor normal, iar oamenii vor înţelege că că fără muncă nu poţi să reuşeşti", a declarat Sorin Frum. Potrivit Emiliei Murineanu, la închiderea Bursei, peste 350 de persoane au vizitat standurile angajatorilor, în vreme ce doar 26 au fost încadrate pe loc. Pe de altă parte, alţi 300 de studenţi au fost selectaţi pentru susţinerea interviurilor.