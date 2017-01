Studenţii de la Universitatea Ovidius vor juca futsal la Viena

În perioada 1-5 octombrie vor avea loc la Viena Jocurile Mondiale Interuniversitare, competiţie organizată de Vienna University of Technology (TU Wien) sub egida IFIUS (Federaţia Internaţională a Sportului Universitar). Se va concura la fotbal, baschet, volei (toate aceste sporturi la masculin şi feminin) plus fotbal în sală masculin. Printre cele 15 echipe care vor participa la turneul de fotbal în sală se numără şi cea de la Universitatea Ovidius, antrenată de Ionel Melenco şi George Muşat, formaţie care anul trecut s-a clasat pe locul al treilea. Din lot vor face parte zece jucători, dintre care mulţi au evoluat şi anul trecut, la Dublin, şi sînt cunoscuţi publicului constănţean, atît de la fotbalul în aer liber cît şi de la cel în sală. Iată lotul: Vasile Traşcă şi Ciprian Resmeriţă - portari; Şerbănică Toader (toţi trei de la Futsal Municipal Constanţa), Ionuţ Florea, Ionel Boghiţoi (ambii de la FC Snagov), Mimi Stoica, Gabriel Dobre, Ion Al-Ioani (toţi de la CIP Deva), Cornel Ciobanu (FC Farul II Constanţa) şi Cosmin Damian - jucători de cîmp. Echipa constănţeană este multiplă campioană naţională universitară la fotbal pe teren redus şi speră ca în Austria să îmbunătăţească rezultatul din Irlanda, lucru perfect posibil dacă toţi cei trei internaţionali de la Deva vor primi acceptul campioanei să joace la Viena. Adversarele României vor fi două formaţii din Rusia (dintre care una este North Western Academy din St. Petersburg, campioana din 2004), o echipă din Kazahstan şi una din Letonia. Antrenorul Ionel Melenco a ţinut să mulţumească prin intermediul nostru celor care au contribuit financiar pentru ca echipa să participe la competiţie: Universitatea Ovidius (Victor Ciupină - rector, Laurenţiu Sîrbu - dir. ec., George Stănculescu - decan al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport), DSJ Constanţa (director Elena Frîncu) şi AJF Constanţa (preşedinte Vasile Mihu).