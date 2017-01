Studenţii de la Universitatea „Ovidius“ vor promova bicicletele electrice

Studenții specializării Energetică Industrială din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă a Universității „Ovidius” din Constanța au participat, pe 20 octombrie 2016, la atelierul de lucru cu tema „Implicarea Localităților din Județul Constanța în Reţeaua Națională E-Bike Net”. Evenimentul se înscrie în activitățile proiectului E-Bike Net - „Reţeaua de biciclete electrice”, ce se derulează în perioada 2016-2018, sub coordonarea Asociației Române pentru Industrie Electronică şi Software - filiala Oltenia. În cadrul atelierului au fost prezentate obiectivele specifice și planurile de activități ale proiectului PORTIS - „Orașe Port - dezvoltare durabilă prin inovare”, care se derulează sub egida programului CIVITAS și are ca scop promovarea măsurilor de mobilitate durabilă în orașele port, inclusiv prin încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a sistemelor de transport electrice. De asemenea, a fost prezentat proiectul E-BIKE Net, care are drept obiectiv crearea unei reţele pentru biciclete electrice în întreaga zonă transfrontalieră România și Bulgaria, în scopul de a realiza o mobilitate individuală îmbunătăţită a transportului durabil. În mod concret, se vor aloca o serie de biciclete electrice, se vor amenaja stații de încărcare în Constanța, Mangalia, Năvodari, Medgidia și Cernavodă și vor fi întreprinse o serie de activități de promovare în vederea încurajării utilizării acestor mijloace de transport cu impact ecologic redus. Studenții de la specializarea Energetică Industrială vor avea ca temă conceperea unor planuri de afaceri pentru promovarea mobilității electrice și de utilizare a surselor regenerabile de energie în județul Constanța, care vor fi ulterior prezentate în cadrul unui eveniment special organizat în luna noiembrie a acestui an.