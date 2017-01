Studenţii, în stradă?

Preşedintele Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), Mihai Dragoş, a declarat, după întâlnirea de vineri cu ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Mihnea Costoiu, că nu este mulţumit de rezultatul discuţiilor, deşi reprezentantul ministerului şi-a manifestat întreaga deschidere faţă de solicitările studenţilor. „Nu suntem mulţumiţi de rezultatul discuţiilor, deşi MEN şi-a manifestat deschiderea, nu ni s-a promis nimic. Cu alte cuvinte, MEN va cere nişte bani pe care Ministerul de Finanţe este probabil să nu îi dea. În acest context, suntem foarte nemulţumiţi, în sensul în care, din punctul nostru de vedere, trebuie o asumare fermă a Guvernului, dar şi o acţiune fermă din partea miniştrilor Educaţiei pentru a creşte alocarea şi pentru a salva învăţământul până la urmă”, a spus Mihai Dragoş. El nu exclude demararea unor acţiuni de protest. „Avem în vedere demararea de acţiuni de protest şi este posibil ca acest lucru să se întâmple în următoarele săptămâni. Vom mai avea discuţii cu ministerul, în două săptămâni ar trebui să vedem propunerea pe care o trimite MEN către Ministerul Finanţelor pentru proiectul de buget. Semnalele pe care le-am primit acum sunt că nu vor exista creşteri semnificative de natură să îmbunătăţească ceea ce găsim noi problematic în sistem”, a spus liderul ANOSR. Acesta a precizat că va solicita întâlniri şi cu reprezentanţii MFP, şi cu premiul-ministru Victor Ponta. „Sistemul de educaţie nu poate da un învăţământ de calitate cu finanţarea actuală", a conchis Mihai Dragoş. Preşedintele Uniunii Naţionale a Studenţilor din România, Şeila Abdulamit, a declarat, vineri, că discuţia cu ministrul a fost una constructivă, în care au fost abordate teme precum subvenţia pentru cămine, taberele studenţeşti, reprezentativitatea studenţilor. „Am vorbit de câteva probleme pe care le aveam în principiu legat de creşterea subvenţiei pentru cămine, cantină şi finanţarea educaţiei. Am vorbit cu domnul ministru, dânsul ne-a promis că va avea discuţii cu ministrul de Finanţe şi, de asemenea, facem şi noi câteva presiuni asupra Ministerului Finanţelor să se crească finanţarea, iar anul universitar următor să putem avea nişte valori mai mari. Ideal ar fi să se crească din primul semestru al acestui an. Din 2010 noi nu am mai primit tabere de iarnă şi considerăm că este un drept al nostru şi ca o rezolvare, o soluţionare pentru multe tabere dezafectate ar fi trecerea taberelor în coordonarea universităţilor. Domnul ministru a zis că este total de acord şi că este dreptul nostru şi că o să ne sprijine", a spus Abdulamit.