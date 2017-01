Studenţii, în stradă

Bursele studenţilor vor fi majorate cu 30% în cursul anului viitor. În urma discuţiilor purtate, ieri, la sediul Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului (MECT), între ministrul Educaţiei, Cristian Adomniţei, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Organizaţiile Studenţeşti din România (ANOSR), Cezar Hâj şi preşedintele Uniunii Naţionale a Studenţilor din România (UNSR), Gabriel Petrea, s-a stabilit ca bursele studenţeşti să fie majorate cu 15% de la 1 ianuarie 2009 şi cu alte 15 procente de la 1 octombrie 2009. Ministrul Cristian Adomniţei a agreat şi propunerea celor doi lideri de federaţii de a elimina criteriile sociale pentru acordarea subvenţiei individuale de sprijin pentru studenţii care locuiesc în alte spaţii decît căminele instituţiilor de învăţămînt superior şi a promis că va analiza posibilitatea majorării subvenţiilor pentru cămine. Pe termen scurt, MECT s-a angajat să continue programul de reabilitare şi construire de noi cămine. „Este tot ce puteam obţine pînă în prezent. Vom continua negocierile cu viitorul Guvern, pentru că nu am obţinut ce am cerut şi nu sîntem mulţumiţi dar, momentan, renunţăm la protest”, a declarat Gabriel Petrea. Nu toată lumea a fost însă mulţumită de modul în care au decurs discuţiile. Prin urmare, reprezentanţii Uniunii Studenţilor din România (USR) s-au retras de la discuţii, susţinînd că ministrul Adomniţei nu a venit cu nicio propunere pentru rezolvarea problemelor legate de dublarea burselor şi construcţia de cămine. Preşedintele USR, George Păduraru, a declarat că oferta Guvernului este umilitoare, pentru că aceasta reprezintă o creştere reală de 5%, restul de 10% fiind inflaţia, majorarea traducîndu-se în 10 lei primiţi în plus, lunar, de studenţi. „Consider că este vorba de rea-voinţă din partea MECT, deoarece noi am explicat că majorarea pe care o solicităm nu reprezintă un efort aşa mare cum spun reprezentanţii Guvernului”, a explicat Păduraru. El a spus că termenul pe care studenţii l-au acordat MECT pentru rezolvarea problemelor a expirat, iar conflictul rămîne deschis. Protestele vor fi reluate, începînd de astăzi. Dacă situaţia nu se va rezolva pînă la începutul săptămînii viitoare, studenţii sînt hotărîţi să înceapă greva generală.