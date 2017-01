Studenţii la Politehnică se angajează prea repede în IT, în timp ce profesorii se luptă să îi ţină în şcoală

Majoritatea celor 150 de studenți de la Facultatea de Automatică și Calculatoare din Timișoara sunt angajați în domeniul IT încă din primii doi ani de studiu, pe salarii care încep de la 1.000 de euro, motiv pentru care, unii, renunţă la studii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Dan Daniel, prorectorul Universității Politehnica din Timișoara, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că 80% din absolvenții instituției de învățământ superior sunt angajați în domeniul în care au învățat încă din primele șase luni de la terminarea studiilor.

Mai mult, în cazul absolvenților de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, gradul de angajare este de 100%.

"Cei care studiază în domeniul IT își găsesc un loc de muncă imediat după ce sunt studenți ai universității noastre, unii chiar din primul an sau cel mult din al doilea an. Noi am încercat să avem o colaborare cu toate companiile din acest domeniu și să temporizăm un pic această recrutare timpurie pentru a le permite să-și finalizeze studiile. Pentru că pregătirea universitară înseamnă și multă muncă și atunci nu pot să fie competenți în două direcții, și la universitate și la job. Numărul de absolvenți în IT a crescut. Noi avem undeva la 120-150 de absolvenți, dar mai sunt și absolvenții de mastere, de doctorat, care sunt angajați în cadrul companiilor. Deci, acoperim înspre 200 de specialiști anual în acest domeniu", a explicat Dan Daniel.

Deși numărul absolvenților în IT a crescut în ultimii ani, prorectorul Universității Politehnica din Timișoara spune că, în continuare, companiile se plâng de faptul că mai au nevoie de specialiști în acest domeniu.

"Companiile se plâng de faptul că ar mai avea nevoie de IT-iști, dar ,din păcate, din punct de vedere legislativ noi suntem limitați pentru a menține calitatea la un număr pe care-l primim ca și cifră de școlarizare fără taxă. Există și această opțiune de admitere cu taxă, avem și acolo studenți interesați, dar nu putem crește în mod excesiv acest număr", a mai precizat Dan Daniel.

Potrivit unor surse din cadrul Universității Politehnica din Timișoara, companiile din domeniul IT le oferă studenților salarii începând de la 1.000 de euro, care se pot tripla, în timp.