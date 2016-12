Studenţii români dau lecţii celor francezi

Ţara noastră are mulţi oameni de valoare care s-au remarcat în multe domenii de activitate. Din nefericire, însă, mulţi au ales să părăsească România din cauza sistemului care nu le-a oferit un mediu propice pentru a-şi desfăşura meseria. Printre oamenii care ne reprezintă cu succes ţara peste hotare se numără şi prof. univ. dr. Alexandru Dimca, un matematician renumit plecat de pe meleaguri constănţene şi ajuns să predea pe plaiuri pariziene. El s-a reîntors în România la invitaţia Facultăţii de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa, care, în perioada 21 - 25 iunie, organizează, la Eforie Nord, în cooperare cu Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române şi cu Societatea de Ştiinţe Matematice din România, conferinţa internaţională cu tema „Metode experimentale şi teoretice în algebră, geometrie şi topologie”.

„LIPSĂ DE SPERANŢĂ” Profesorul constănţean Alexandru Dimca spune că şi-a descoperit pasiunea pentru ştiinţă în liceu, pentru că participa la cercul de matematică din oraş, care reunea cei mai buni elevi din toate şcolile şi liceele. El a urmat cursurile Liceului Teoretic „Ovidius” şi aşa a ajuns ca materia să-i devină „o practică pentru viitor”. „Am părăsit România cu un an înainte de Revoluţie, disperat de situaţia de aici şi de lipsa de speranţă. Am trăit în mai multe ţări. După Revoluţie m-am gândit să mă reîntorc, dar ceea ce am văzut nu m-a încurajat prea mult. După un periplu în mai multe ţări, am ales să rămân în Franţa”, spune prof. univ. dr. Dimca. Povesteşte că, în România, a predat un timp scurt la Institutul de Cercetări din Bucureşti. A remarcat că diferenţa esenţială dintre învăţământul din ţara noastră şi cel din afară este că, în majoritatea universităţilor din Franţa, studenţii sunt slab pregătiţi, nefiind niciun fel de selecţie atunci când ei urmează studii superioare. Sistemul permite ca elevii să intre la facultate indiferent de media obţinută la Bac. „Există selecţie doar pentru cei care merg într-un sistem special francez care se numeşte „Le grande ecole”. Acolo sunt studenţi foarte buni. Dar în acest sistem sunt numai 10% din cei care urmează studii superioare în Franţa”, a declarat profesorul. În ceea ce priveşte percepţia elevilor din Franţa asupra matematicii, ea nu diferă cu mult de cea a elevilor români, deoarece, în ziua de astăzi, ştiinţa este mai puţin atractivă pentru tineri, care sunt mai degrabă în căutarea meseriilor care asigură venituri mari. Totuşi, el punctează că este important că, în Constanţa, există multe concursuri de matematică ce îi determină pe tineri să descopere materia şi să decidă să practice meseria de profesor. „În Franţa, dar şi în alte ţări, nu există aceste competiţii şi mulţi tineri ignoră frumuseţea matematicii”, a concluzionat mentorul multor generaţii de elevi.

MARI NUME DE MATEMATICIENI Profesorul Alexandru Dimca a fost unul dintre cei doi matematicieni sărbătoriţi în cadrul conferinţei internaţionale. Al doilea mare nume a fost cercetătorul principal I la Institutul de Matematică al Academiei Române, Ştefan Papadima. Manifestarea a reunit 60 de matematicieni din ţară şi străinătate, din 13 ţări din aproape toate continentele lumii. Venirea matematicienilor din întreaga lume la malul Mării Negre a fost un prilej ca ei să viziteze câteva locuri reprezentative din ţara noastră. De programul lor turistic s-a ocupat Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării. Preşedintele asociaţiei, Corina Martin, a declarat că instituţia a asigurat sprijinul pentru ca matematicienii să cunoască cât mai multe din frumuseţile ţării noastre. „Oaspeţii vor avea parte de o croazieră în Delta Dunării şi un prânz pescăresc, o vizită la Castelul Balcic (Bulgaria) şi o deplasare la Moeciu de Sus. Din punctul meu de vedere, asemenea gen de conferinţe promovează litoralul românesc şi, de fapt, România turistică”, a declarat Martin.