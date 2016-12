Studenţii români, discriminaţi în Marea Britanie

Dacă în ceea ce priveşte calitatea actului educaţional oferit de universităţile din Marea Britanie studenţii nu au nimic de comentat, atunci când vine vorba de posibilităţile de finanţare a studiilor, lucrurile nu mai stau la fel de bine. Potrivit unei studente la jurnalism şi relaţii publice la University of the West of England (UWE) din Bristol, Mădălina Ciobanu, legea britanică discriminează studenţii din România şi Bulgaria, deşi aceste două ţări sunt membre ale UE. Este vorba, mai exact, de decizia Guvernului de la Londra de a menţine restricţiile pe piaţa muncii pentru cetăţenii români şi bulgari până în ianuarie 2014. Potrivit Romania-Insider.com, în februarie 2012 salariul mediu lunar net în România era de aproximativ 340 de euro, iar în Bulgaria, de 360 de euro. „În aceste condiţii, este aproape imperios pentru studenţi să poată obţine un loc de muncă în maximum trei luni de la sosirea lor în Marea Britanie pentru a-şi finanţa un buget mediu de circa 400 de lire pe lună. Din nefericire, mulţi şi abandonează visele şi revin acasă”, notează studenta din România într-un articol din publicaţia britanică „The Independent”. Pentru a putea munci, studenţii din statele care nu sunt membre UE (sau pentru care se menţin restricţiile pe piaţa muncii), trebuie să obţină certificatul de înregistrare sau permisul de muncă, cunoscut sub denumirea de „Cardul galben”. Obţinerea respectivuului document reprezintă, însă, o adevărată aventură. Ei trebuie să aplice pentru acesta, trimiţând un formular de 15 pagini. În contextul în care numărul aplicaţiilor creşte anual, creşte şi numărul lunilor pe care studenţii le petrec în Marea Britanie fără „Cardul galben”. În prezent, perioada de aşteptare poate ajunge chiar şi la 9 luni, ceea ce afectează serios posibilitatea studenţilor români şi bulfgari de a-şi finanţa studiile şi traiul în Marea Britanie.