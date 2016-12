Studenții și profesorii de la Arte au dansat pentru copiii din centrele de plasament

Peste 200 de constănțeni și-au făcut timp, în cea de-a doua zi a săptămânii, pentru a participa la un spectacol caritabil găzduit de Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, la inițiativa Asociației „Constanța mai frumoasă”. Alegerea s-a dovedit a fi una inspirată, având în vedere că, ajutându-i pe copiii din centrele de plasament - plătind 25 de lei pe un bilet -, tomitanii care au vrut să facă o faptă bună au trăit, preț de aproximativ o oră, clipe de neuitat, urmărind o frumoasă poveste de dragoste desprinsă din... miticul Olimp. Tonic, concentrat, plin de culoare și pulsând de energie, spectacolul „Hades și Persefona: o legendă despre tenebre și lumină” a încântat publicul, care a aplaudat la scenă deschisă evoluția actorilor - profesori și studenți de la Facultatea de Arte a Universității „Ovidius”. Regia spectacolului, precum și concepţia artistică sunt semnate de prof. univ. dr. Daniela Vitcu-Hanţiu și conf. univ. dr. Alina Cristea, coregrafia fiind creația lect. univ. Stela Cocârlea. Scenariul și ilustrația muzicală sunt realizate de conf. univ. dr. Alina Cristea. Cei doi eroi desprinși din Legendele Olimpului, interpretați de Cosmin Adrian și Roxana Gurău, decanul Facultății de Arte, prof. univ. dr. Daniela Vitcu-Hanțiu, care a interpretat-o pe Demetra, îndurerata mamă a Corei-Persefona, prof. univ. dr. Radu Niculescu, în rolul povestitorului, și ceilalți actori care au dansat în acordurile ritmice ale tobelor lui Ionuț Micu au transpus publicul tomitan într-o atmosferă de legendă, pe care nu o vor uita și pe care vor dori să o mai retrăiască. „Am văzut acest spectacol la premieră (n.r. - evenimentul a avut loc pe 31 martie, la Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de mare”, în deschiderea festivalului studențesc „Primăvara Artelor), am venit să-l văd și acum (n.r. - marți) și cred că îl mai voi vedea de cel puțin zece ori de acum înainte”, a spus un spectator cu puțin timp înainte de ridicarea cortinei.

„VREM SĂ FACEM ORAȘUL MAI FRUMOS ȘI NE-AM GÂNDIT SĂ PORNIM LA DRUM CU OAMENI FRUMOȘI” Suma strânsă din acest eveniment caritabil va fi utilizată pentru organizarea unor cursuri gratuite (muzică, dans, actorie și pictură) dedicate copiilor din centrele de plasament constănțene. „Este prima colaborare pe care Asociația „Constanța mai frumoasă” o are cu Facultatea de Arte a Universității „Ovidius”. Asociația a fost înființată în urmă cu două luni, iar acest spectacol este evenimentul nostru de lansare. Am ales Facultatea de Arte deoarece „Hades și Persefona” este primul pas pentru un proiect mai mare pe care urmărim să-l desfășurăm anul acesta și care constă în cursuri gratuite pe care asociația noastră le va organiza pentru centrele de plasament și copiii defavorizați. Vom avea 150 de cursanți care vor avea de ales între cursuri de muzică - chitară și canto, pictură, actorie și dans. Vrem să facem orașul mai frumos și ne-am gândit să pornim la drum cu oameni frumoși. Arta este cea care ne înfrumusețează sufletul. Începem să lucrăm cu sufletele oamenilor. Îi alegem pe cei mici și pe cei defavorizați. Noi îi susținem și dorim să le arătăm că arta schimbă oamenii”, a spus președintele Asociației „Constanța mai frumoasă”, Bogdan Giuglea.

„Facultatea de Arte pregătește, din punctul meu de vedere, spectacole de teatru foarte bune. Am avut ocazia să văd acest spectacol la repetiții (n.r. -„Hades și Persefona: o legendă despre tenebre și lumină”). Studenții sunt foarte talentați, foarte bine pregătiți și motivați, de aceea consider că, în Teatru, Universitatea „Ovidius” se poate întrece cu orice facultate de arte din România”, a conchis Bogdan Giuglea. Asociația „Constanța mai frumoasă” are în prezent doar trei membri, fondatorii Adriana Fomenko, Adina Frățilă și Bogdan Giuglea.

