Studenţii UMC pot deprinde tainele marinăriei în laboratoare mobilate de japonezi

Cu toţii auzim că navigatorii români sînt foarte apreciaţi de marile companii maritime de peste hotare, mai ales că flota românească a fost pusă pe chituci de mult timp, iar tinerii care vor să devină \"lupi de mare\" învaţă pe rupte pentru a prinde contracte pe vasele străine. Dacă pînă acum, ideea specializării personalului chiar de pe băncile şcolii era aplicată cu succes doar în Occident, Constanţa este unul din puţinele oraşele româneşti vizate pentru recrutarea talentelor de marile companii. Printr-un parteneriat unic la nivelul instituţiilor superioare din Europa, între Universitatea Maritimă Constanţa (UMC) şi compania \"NYK Line\", cel mai mare armator din Japonia, peste 100 de tineri primesc burse şi au ocazia de lucra pe navele nipone. \"Am început această colaborare în 2005, deşi au fost încercări de colaborare chiar cu doi ani mai devreme, însă am reuşit să atragem de partea noastră un partener puternic. Studenţii noştri se pot înscrie în programul burselor de 100 de dolari, singurele condiţii pe care trebuie să le îndeplinească fiind obţinerea unei medii de 6,50 şi prezenţă de 80% la cursuri. După ce ajung să lucreze în Japonia, pe posturi de cadeţi, primesc 650 de dolari, plus 1.200 de dolari la urcarea pe navă\", a declarat prorectorul UMC, prof. univ. dr. Doina Carp.

Deşi a trecut mai bine de un an de la ultima vizită a reprezentanţilor \"NYK Line\" în universitatea constănţeană, oaspeţii din Ţara Soarelui Răsare nu au uitat de studenţii marinari şi le-au făcut, sîmbătă, o donaţie de 10.000 de dolari. Plăcut impresionaţi de modul în care arată sălile de curs în care învaţă viitorii navigatori, rectorul instituţiei, prof. univ. dr. Cornel Panait, arătînd că un student a obţinut titlul de cel mai bun cadet la o competiţie în Singapore, japonezii au promis că se vor implica şi în alte proiecte. \"Donaţia s-a materializat în mobilier pentru dotarea a trei cabinete, dar şi prin hărţi de navigaţie. De acum înainte, vom avea un simulator de mărfuri lichide dotat după ultimele standarde, un laborator pentru electronice, dar şi un simulator vechi adaptat noilor cerinţe. Iniţiativa nu s-ar fi materializat fără sprijinul companiei AB Crewing, care s-a ocupat de dotarea cu 90 de scaune şi alte piese de mobilier în sălile de curs\", a încheiat prorectorul Carp.