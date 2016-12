Studioul Paramount a împlinit 100 de ani

Centenarul este, fără îndoială, o realizare impresionantă, care merită o sărbătoare de pomină. În urmă cu o sută de ani a fost înfiinţată Famous Players Film Company, la Hollywood, în California. În doi ani de zile a început să difuzeze filme sub denumirea Paramount Pictures, afişând un logo care a devenit celebru şi care a rămas neschimbat şi în prezent. În onoarea unei activităţi impresionante, Studioul Paramount a adunat cele mai importante vedete, regizori şi producători, pentru o şedinţă foto cât se poate de specială, pentru revista ”Vanity Fair”. O astfel de ”fotografie de familie” poate da însă mari bătăi de cap, având în vedere locurile pe care să le ocupe celebrităţile, pentru a nu le afecta orgoliile. Şi oamenii chemaţi să se fotografieze în onoarea Studiului Paramount sunt unul şi unul: Jack Nicholson, Tom Cruise, Brad Pitt, Eddie Murphy, Harrison Ford, Meryl Streep sau Steven Spielberg se numără printre cele 116 persoane care îi reprezintă istoria. Fotografia a reunit unele dintre cele mai importante vedete din toate timpurile, care şi-au pus amprenta asupra industriei cinematografice, de la legende vii precum Kirk Douglas şi Mickey Rooney, la feţe foarte proaspete precum Shia LaBeouf şi Julianne Hough. Nu lipsesc căpitanii navei Enterprise, trei generaţii de actori, William Shatner, Patrick Stewart şi Chris Pine.

Cel mai important loc le-a fost oferit lui Ryan O\'Neal şi Ali MacGraw, protagoniştii filmului-cult ”Love Story”. A fost abia a doua oară în ultimii zece ani când cei doi actori apar împreună. Ali MacGraw, acum în vârstă de 73 de ani, a părăsit California în 1994, pentru o fermă din New Mexico, după ce şi-a pierdut casa în primul mare incendiu de vegetaţie ce a afectat cel mai populat stat american. La rândul său, Ryan O\'Neal, în vârstă de 71 de ani, duce o luptă grea cu cancerul. Alegerea celor doi de a se afla în centrul fotografiei nu a fost întâmplătoare. Dacă nu era succesul incredibil al filmului ”Love Story” de acum 42 de ani, cu siguranţă nu am mai fi avut ocazia să mai celebrăm 100 de ani de Paramount. Pe la mijlocul anilor ’60, studioul înregistra o serie de eşecuri costisitoare, precum musicalul ”Paint Your Wagon”, care îi avea în distribuţie pe doi grei ai marelui ecran de atunci, Lee Marvin şi Clint Eastwood. Cu greu a reuşit tânărul producător Robert Evans să convingă conducerea studioului de a produce ceea ce era catalogat drept o poveste de dragoste siropoasă, care se mai termină şi tragic. Însă povestea de dragoste interpretată de Ali McGraw şi Ryan O\'Neal a emoţionat întreaga lume, iar ecranizarea romanului lui Erich Segal, ”Love Story”, rămâne unul dintre cele mai romantice filme ale cinematografiei mondiale.

Cei doi actori au devenit idoli ai tinerilor iar povestea de dragoste interpretată de ei a reuşit să primească şapte nominalizări la Oscar şi un premiu pentru cea mai bună coloană sonoră. Filmul a avut şi succes de încasări, cu 100 de milioane de dolari, o sumă record pentru anii ’70. Robert Evans, pe atunci soţul lui Ali MacGraw, a câştigat pariul şi a consacrat Paramount ca unul dintre cei mai importanţi producători din lume. Banii câştigaţi de studio au fost reinvestiţi şi au fost posibile filme aclamate atât de critici, cât şi de spectatori, precum seria ”The Godfather / Naşul”, ”Chinatown”, ”Paper Moon”, ”Harold and Maude”, ”The Conversation”, ”Marathon Man” sau ”Saturday Night Fever / Febra de sâmbătă seara”. ”Love Story” însă nu le-a purtat noroc celor doi protagonişti în viaţa lor personală. Atât Ali MacGraw, cât şi Ryan O\'Neal au ajuns în relaţii turbulente cu Steve McQuinn, respectiv Farrah Fawcett, care i-au îndepărtat de pe micile şi marile ecrane.