Studiourile de film din România, ocolite de criză?

Producţia de filme din România nu a fost afectată, deocamdată, de criza economică mondială, potrivit reprezentanţilor principalelor studiouri de producţie româneşti. „O producţie nu este pregătită cu două săptămîni înainte de a începe filmările. Ciclul de producţie este, în general de doi ani, cu un an de pregătire şi un an pentru post-producţie\", precizează Bogdan Moncea, directorul de marketing al Castel Film. Mult mai intens a fost resimţită, spune Moncea, greva de la Hollywood, din urmă cu aproximativ un an, însă, şi atunci, solicitările din partea producătorilor europeni au păstrat la acelaşi nivel industria de profil din România. De aceeaşi părere este şi reprezentanta MediaPro Studios, Hana Sîrbu, care afirmă că efectele crizei actuale mondiale nu s-au făcut simţite în industria cinematografică românească. Castel Film Studios şi-a început activitatea în urmă cu 15 ani, contribuind pe parcursul anilor la filmarea unor producţii printre care „Highlander - Endgame\", „Cold Mountain\" şi „Borat\". MediaPro Studios, cel mai mare complex de studiouri de film din România, funcţionează din 1998. Printre filmele realizate la MediaPro se numără „Amen\", „Callas Forever\", „Joyeux Noël\" şi „Modigliani\".