Studiourile LucasFilm Ltd., acuzate de discriminare a femeilor însărcinate

Directorii studiourilor LucasFilm Ltd., înfiinţate de cineastul american George Lucas, au fost găsiţi vinovaţi de un tribunal din California şi au fost condamnaţi la plata unor despăgubiri pentru concedierea abuzivă a unei femei însărcinate. Un juriu din Marin County (California) a hotărât că June Gilman Veronese a fost victima unei discriminări în momentul în care a fost concediată de studiourile LucasFilm Ltd. în anul 2008. În vârstă de 39 de ani, June Gilman Veronese a declarat în faţa tribunalului californian că şi-a pierdut locul de muncă doar pentru că era însărcinată. După trei zile de deliberări, juraţii americani au decis că reclamanta are dreptate. Tribunalul din Marin County a decis ca reclamanta să primească din partea studiourilor citate despăgubiri în valoare de 113.830 de dolari. Janine Simerly, avocata studiourilor LucasFilm, a declarat că firma pe care o reprezintă intenţionează să facă recurs.

Angela Alioto, avocata şi totodată soacra reclamantei, a declarat că această decizie reprezintă o victorie majoră pentru drepturile femeilor: ”Oamenii au tendinţa să creadă că femeile însărcinate nu au dreptul să lucreze, iar această decizie a justiţiei trimite societăţii un mesaj important”. George Lucas este creatorul filmelor din seria ”Războiul stelelor”. Cele şase lungmetraje din franciza ”Războiul stelelor” au generat încasări totale de peste 4,3 miliarde de dolari.