Studiourile muzicale au înregistrat vînzări de albume cu 11% mai mici în 2008

Studiourile muzicale au înregistrat o scădere de 11% a numărului de albume vîndute de la mijlocul anului 2007 pînă în prezent, concomitent cu o creştere tot mai mare a vînzărilor de muzică în format digital, potrivit ediţiei online a revistei “Variety”. Potrivit statisticilor Nielsen SoundScan, 204,6 milioane de albume muzicale au fost vîndute în perioada 31 decembrie 2007 - 29 iunie 2008. Scăderea vînzării de albume muzicale a fost determinată în principal de diminuarea vînzărilor de CD-uri, care au scăzut cu 16% comparativ cu 2007. În plus, vînzările de CD-uri au fost afectate de închiderea unor magazine de muzică, precum Virgin şi de micşorarea spaţiului care le este alocat în magazinele de specialitate de tipul Best Buy şi Target.

Studiul Nielsen arată că vînzările de conţinuturi în format digital au crescut la 31,6 milioane de unităţi în 2008, reprezentînd 15,5% din vînzările totale de muzică. Pe de altă parte, vînzările de înregistrări digitale au crescut cu 30%, 524,7 milioane de melodii fiind descărcate online în 2008, cu 125,4 milioane de unităţi mai mult decît în 2007. În topul studiourilor cu cele mai mare vînzări de muzică din lume, primul loc este ocupat de Universal Music Group, cu o cotă de piaţă de 31,2%, urmat de Sony BMG (25%), Warner Music Group (20,9%) şi EMI (9,1%). Pe de altă parte, împreună, casele de discuri independente au o cotă de piaţă de 13,9%.

Pe primele trei locuri în topul celor mai bine vîndute albume se află numai produse lansate de Universal: Lil Wayne – “The Carter III” (1,5 milioane de exemplare), Jack Johnson – “Sleep Through The Static” (1,2 milioane de exemplare), Mariah Carey – “E=MC2” (1,1 milioane de unităţi). Printre alţi artişti de top se numără Leona Lewis – “Spirit” (830.000 de exemplare) şi Usher – “Here I Stand” (806.000 unităţi), la Sony BMG; coloana sonoră a filmului “Juno” (828.000 de unităţi), Madonna – “Hard Candy” (570.000 de exemplare) şi Danity Kane – “Welcome to the Dollhouse” (510.000 unităţi), la Warner Music; Coldplay – “Viva La Vida” (971.000 de exemplare), Lenny Kravitz – “It Is Time for a Love Revolution” (213.000 exemplare) şi albumul de debut al lui Lady Antebellum (165.000 de unităţi), la EMI.