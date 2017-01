Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea podurilor şi podeţelor din Tortomanu

O echipă de specialişti a finalizat, săptămîna trecută, studiul de fezabilitate comandat de către Primăria Tortomanu în vederea reabilitării celor şapte poduri şi a celor două podeţe de pe raza comunei. ”Următorul pas este să angajăm o echipă de specialişti care să se ocupe de găsirea unei surse de finanţare pentru realizarea proiectului. Vom lua în calcul atît accesarea fondurilor europene, cît şi bugetul de stat”, a declarat primarul comunei Tortomanu, Gheorghe Panait. El a adăugat că nu ştie încă la ce sumă se ridică reabilitarea podurilor şi podeţelor, întrucît proiectul se află abia în faza incipientă: ”După ce vom avea o sursă de finanţare sigură, vom întocmi proiectul tehnic şi vom afla care este valoarea lucrării.” Primarul din Tortomanu a mai spus că podurile şi podeţele din comună se află într-o stare avansată de degradare din cauza faptului că nu au mai fost reabilitate de foarte mulţi ani şi pentru că inundaţiile le-au afectat serios structura de rezistenţă. ”Este foarte necesar să investim cît mai curînd pentru reabilitarea podurilor şi a podeţelor, pentru că majoritatea nu au mai fost reparate încă din vremea regimului comunist. Ultima astfel de investiţie a fost realizată în anul 1994, cînd a fost reabilitat podul din centrul comunei”, a precizat Gheorghe Panait. El a adăugat că întreaga infrastructură a comunei are nevoie de investiţii serioase, întrucît este uzată, dar că Primăria nu poate demara proiecte în acest sens, pentru că se confruntă cu o acută lipsă a banilor. ”În acest an, am demarat reabilitarea străzii Mihai Viteazu din comună, dar am fost nevoiţi să sistăm lucrările în scurt timp, din cauza lipsei banilor. Deşi beneficiem anual, printr-o clauză contractuală, în mod gratuit, de 2.000 de tone de piatră de la cariera Nicolae Bălcescu, care se află pe teritoriul administrativ al comunei, nu ne putem folosi de aceasta, pentru că nu avem posibilităţi financiare să o transportăm pînă în comună”, a mai spus primarul.