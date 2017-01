Studiu de fezabilitate pentru un sistem de apă potabilă în Dropia

Primăria comunei Tortomanu a primit de la Consiliul Judeţean Constanţa suma de 30.000 de lei pentru a întocmi, cu ajutorul unei echipe de specialişti, un studiu de fezabilitate pentru realizarea sistemului de apă potabilă în satul Dropia. În acest scop, primarul din Tortomanu, Gheorghe Panait, a purtat deja o serie de discuţii cu reprezentanţii Regiei Autonome Judeţene de Apă Constanţa. ”Apa potabilă curentă este o necesitate pentru orice comunitate şi de aceea am început demersurile pentru realizarea acestui proiect. După ce vom realiza studiul de fezabilitate, va trebui să găsim o sursă de finanţare şi apoi să realizăm planul tehnic. Atunci vom şti cu exactitate la ce valoare se va ridica proiectul”, a declarat Gheorghe Panait. El a adăugat că în satul Dropia locuiesc 58 de adulţi înregistraţi oficial şi alte cîteva zeci de persoane fără forme legale, care au solicitat de mai multe ori autorităţilor locale să le aducă o sursă de apă potabilă aproape de casă.

O altă problemă cu care se confruntă comuna Tortomanu în ultimul timp este seceta generalizată, care afectează suprafeţe însemnate de culturi agricole. ”Compromiterea culturilor din cauza secetei este o consecinţă directă a distrugerii sistemului de irigaţii din comună. Asupra acestui fapt eu am atras atenţia reprezentanţilor Prefecturii Constanţa în mai multe rînduri, însă fără niciun rezultat. Seceta va duce la falimentarea micilor producători agricoli din comună care, astfel, vor fi nevoiţi să îşi vîndă şi peticele de pămînt pe care le au în proprietate”, a mai spus primarul din Tortomanu. Reamintim că, în luna ianuarie a acestui an, Gheorghe Panait a înaintat prefectului Dănuţ Culeţu o adresă prin care îi aducea la cunoştinţă faptul că sistemul de irigaţii din arealul comunei a fost distrus. Panait susţine că vinovaţi de acest lucru se fac cei care au preluat, în 2002, în mod gratuit, de la SNIF, staţiile magistrale subterane şi canalele de irigaţii, prin înfiinţarea AUAI. ”Pentru menţinerea sistemelor de irigaţii în funcţiune, s-au acordat chiar şi subvenţii guvernamentale, dar dumnealor le-au distrus prin valorificarea la centrele de colectare a fierului vechi a tot ceea ce a fost din fier, aluminiu sau cupru în aceste staţii. O astfel de asociaţie este şi AUAI PAS Cezotor Tortomanu, avîndu-l ca preşedinte pe Ion Ţolea şi ca director executiv pe Venilia Trofin. Această societate deservea peste 5.000 ha teren agricol prin cele cinci staţii de pompare dar, în momentul de faţă, nu mai există nimic”, a specificat primarul din Tortomanu în adresa înaintată prefectului, în care a mai scris: ”Cumulînd cele trei funcţii, Ţolea a reuşit să sărăcească societatea de stat cu peste 177 miliarde lei vechi, aceasta intrînd în faliment în 2005. Primarul se întreba încă de pe atunci, în condiţiile în care se anunţa un an secetos, cum îşi vor iriga culturile proprietarii şi arendaşii de teren agricol aflat în arealul AUAI PAS Cezotor.