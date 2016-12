Studiul Qvorum, „o şmecherie comandată”

Preşedintele PRM, Corneliu Vadim Tudor, este de părere că studiul dat publicităţii de Institutul European pentru Democraţie Participativă (IEDP) - Qvorum, privind activitatea europarlamentarilor români, este o „comandă”, iar institutul - o „şmecherie”. De asemenea, faptul că IEDP-Qvorum consideră că activitatea europarlamentară a lui CV Tudor este printre cele mai slab cotate a stârnit nemulţumirea liderului PRM. „Aşa e, am cea mai slabă activitate în Parlamentul European. Nu am fost niciodată acolo. O altă persoană merge în Parlamentul European şi pretinde că este Corneliu Vadim Tudor şi această persoană, nu eu, a publicat trei volume sub egida Parlamentului European şi a luat de cinci ori cuvântul în plen pe teme foarte importante. Să fim serioşi! Acest institut este o şmecherie, iar studiul este o comandă, plătită cu bani\'”, a declarat liderul PRM, într-o conferinţă de presă. Corneliu Vadim Tudor a mărturisit că a fost deranjat să afle că europarlamentarul Elena Băsescu a fost cotată cu o activitatea mai „satisfăcătoare” decât a sa. (T.I.)