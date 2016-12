Stuffstock-ul îşi salută deja miile de prieteni!

Ediţia a noua a Stufstock Rockarte aduce din nou în Vama Veche, vara aceasta, o săptămână de rock, film, teatru şi fotografie, în perioada 21-29 august. Ediţia din 2011 o continuă pe cea de anul trecut, care s-a bucurat de o atmosferă extraordinară, cu un public extrem de participativ în relaţia cu artiştii, la concertele, workshop-urile, proiecţiile, piesele de teatru şi vernisajele organizate, cu entuziasm, în backstage. Tot ce mai este de dorit pentru ca atmosfera în Vamă să fie deplină este ca autorităţile să nu rămână „blonde” şi să permită în continuare existenţa tarabelor ilegale ale ţiganilor din zonă sau ale localurilor, toaletelor insalubre ori a hotelurilor care funcţionează ilegal. Cu toate acestea, deja faimoasă prin gafele pe care le face, Elena Udrea a pus gând rău... corturilor vamaioţilor!

Concertele de la scena principală vor avea loc la finalul săptămânii de rockarte. Zona muzicală a Stufstock va aduce, şi anul acesta, concursul Stufstock Newcomers şi workshop-ul Rockschool. Proiectele Filmstock şi Teatru la Stufstock, care, anul trecut, au adus împreună peste 3000 de spectatori în Vama Veche, continuă şi vara aceasta. Radio Stufstock va fi din nou on-air la terase, la fel ca anul trecut, când Teo a difuzat online muzica vamaioţilor, creând acea atmosferă rock-boemă a Vămii. Un radio fără playlist impus, cu oameni de-ai casei, lume cunoscută şi muzică bună de azi, aceeaşi Vama Veche dintotdeauna, dar contemporană, păstrând, totodată, şi muzica Woodstock-ului.

Evenimentul de fotografie organizat de Stufstock Rockarte, „Shoot the Rockstar”, va continua prin workshop-ul „Vama sub lumini de Oscar”, realizat de 4K. Atelierul de fotografie va începe de duminică, 21 august şi va reuni, zilnic, zeci de pasionaţi, profesionişti, fotojurnalişti sau amatori. Cei înscrişi la atelierul „Vama sub lumini de Oscar” vor avea la dispoziţie, şi anul acesta, echipamente profesionale şi cele mai bune sisteme de lumină continuă de la Dedolight şi KinoFlo, companii care au în palmares numeroase premii Oscar, CINEC şi Emmy, pentru inovaţie şi tehnologie.

Festivalul este produs de compania Capricorn & Capricorn Productions şi organizat de Asociaţia pentru Conservarea Ariilor Protejate Bio-Cultural.