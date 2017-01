Cea de-a opta ediţie a festivalului Stufstock, care se va desfăşura la Vama Veche, în perioada 16 - 22 august, lansează proiectul Stufstock Newcomers, prin care este promovată şi susţinută muzica artiştilor aflaţi în faza de afirmare. Astfel, premiile pe care organizatorii evenimentului le vor acorda debutanţilor sunt menite să încurajeze tinerele talente. Premiul I, în valoare de 10.000 de euro, constă în producţia unui album, cu tot ce presupune o realizare profesionistă, de la înregistrare până la lansare şi promovare ulterioară. Premiul al II-lea, în valoare de 5.000 de euro, se va concretiza în producţia unui videoclip, iar premiul al III-lea, în valoare de 1.500 de euro, aduce formaţiei câştigătoare un kit muzical pentru sala de repetiţii (o staţie de chitară, una de bas şi un set de cinele). Premiul publicului (de popularitate) înseamnă un turneu în cinci oraşe pentru trupa care îl va câştiga, finanţat şi realizat de profesioniştii de la Capricorn & Capricorn Productions, producătorii Stufstock 2010. Totodată, organizatorii vor lua în considerare cele trei trupe câştigătoare pentru deschiderea concertelor de pe scena Rock de anul viitor.

Înscrierile pentru selecţia la această categorie se desfăşoară până la data de 18 iunie. Trupele care vor să se înscrie pentru a cânta pe scena Newcomers trebuie, înainte de toate, să poată susţine un repertoriu propriu de minim 45 de minute. Ele îşi vor trimite demo-urile prin poştă, la CP 28, OP 79, Bucureşti, până la data menţionată. La finalul jurizării, care va dura o săptămână, vor fi alese 24 de formaţii care vor intra în semifinală şi vor concerta în luna iulie într-un club din Bucureşti, anunţat ulterior. În urma acestui concert, 12 trupe vor avea şansa să se lanseze printr-un concert ce va avea loc pe scena Newcomers din Vama Veche, situată alături de celelalte scene ale festivalului, Rock şi Fusion World.

Până în prezent, s-au înscris 34 de trupe din toată ţara: Perfect Zero For Infinity, Up To Eleven, Tiarra, Inopia, Monarchy, Chester, 747, Lefters, The Sophisticated Lemons, Cuantune, White Ash, Natasha, Pretoria, Astero, Stonebox (Bucureşti), Respect, Stereofeelings (Cluj), Methadone Skies (Timişoara), MAT, Rava (Iaşi), True Mind, Nivelu\' 4 (Braşov), No Antidote (Craiova), Prefix 990 (Bistriţa), Phaser (Reşiţa), Apocalips (Sânnicolau Mare), Rock Cool (Arad), Negativist (Rm. Vâlcea), Incipient (Târgovişte), Addiction (Brăila), Mercedes Band (Sf. Gheorghe), Katharsis (Petroşani) şi Km 32 (Cavnic). Dintre trupele consacrate care vor concerta în această vară la Stuffstock se numără cei de la Zdob şi Zdub, E.M.I.L., Byron, Luna Amară, Trooper şi Trupa Veche.