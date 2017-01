Stufstock, transmis în exclusivitate de Televiziunea Română

Festivalul Stufstock, ajuns la cea de-a cincea ediţie, va fi transmis, în acest an, în exclusivitate de Televiziunea Română, pe canalul TVR 2. Stufstock va avea loc în Vama Veche, între 16 şi 19 august. Televiziunea va transmite zilnic imagini în direct de la festival, de joi pînă duminică, de la ora 22.00 pînă spre orele dimineţii. În afară de concerte, postul de televiziune va difuza mai multe reportaje şi interviuri din culise, sub titlul „Răsăritul ...din culise”. 50 de trupe de heavy metal, rock, punk, jazz sau electro, printre care „Cradle of Filth” sau „Toy Dolls” vor urca pe scenele Stufstock Greenfest.

Trupa „Cradle of Filth” va cînta la Vama Veche în prima zi a festivalului, cînd vor urca pe scenă şi trupele româneşti „Coma”, „Altar” sau „Luna Amară”. Pe 17 august vor concerta britanicii de la „Toy Dolls”, alături de „Zdob şi Zdub”, „Zob”, „Timpuri Noi” sau „E.M.I.L.”, pe cînd în cea de-a treia zi va concerta trupa din Statele Unite ale Americii, „The Dandy Warhols”. Cap de afiş al ultimei zile de festival vor fi cei de la „Defunkt”, dar vor mai concerta şi Mircea Baniciu şi Fusion Core.

Vîrsta minimă de acces la festival este de 14 ani, iar cei sub 14 ani trebuie să fie însoţiţi de un adult care să aibă biletul sau brăţara de acces la festival. Copiii sub 10 ani au acces liber în incinta festivalului, numai însoţiţi de un adult, la fel ca şi persoanele care au peste 60 de ani.