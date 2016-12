SUA ar putea impune o taxă de 10% pe operaţiile estetice

SUA ar putea impune o taxă de 10% pe liftinguri faciale, liposucţii şi transplanturi de păr, pentru a contribui la finanţarea reformei asigurărilor medicale. ”Congress Daily”, o publicaţie consacrată agendei legislativului american, afirmă că în Comisia de Finanţe din Senat s-a discutat despre impunerea unei taxe de 10% pe intervenţiile de chirurgie estetică ce nu sînt considerate necesare din punct de vedere medical.

Această propunere a apărut în timpul reuniunii cu directorul Biroului pentru Buget, Peter Orszag, la jumătatea lunii iulie. La sfîrşitul întîlnirii, preşedintele comisiei, Max Baucus, le-a spus reporterilor că a auzit ”idei interesante, creative şi amuzante”. Potrivit unei legi din 1990, contribuabilii nu pot primi deduceri pentru operaţiile estetice, decît dacă intervenţiile sînt necesare pentru a îmbunătăţi o diformitate produsă sau legată de o problemă congenitală, o rană rezultată în urma unui accident sau a unei traume sau de o boală care desfigurează. Legea americană defineşte chirurgia cosmetică drept ”orice intervenţie menită să îmbunătăţească aspectul pacientului şi nu vizează neapărat funcţionarea adecvată a corpului sau prevenirea ori tratarea bolilor”. Potrivit Fiscului, sînt permise deduceri pentru astfel de intervenţii, atunci cînd este vorba despre operaţii de reconstrucţie după cancer sau intervenţii chirurgicale cu laser la ochi. În schimb, deducerile pentru rinoplastii, liposucţii, albirea dinţilor şi injecţii cu Botox pentru îndepărtarea ridurilor sînt interzise prin legea 213.

Cîteva state au încercat deja să impună un fel de accize pe chirurgia cosmetică, însă nu au reuşit. New Jersey este singurul stat în care o astfel de lege este în vigoare. Guvernatorul statului, democratul Jon Corzine, şi-a folosit dreptul de veto pentru a bloca, în 2007, un proiect de anulare a taxei de 6% pe operaţiile estetice, deşi proiectul beneficiase de un sprijin consistent în Parlamentul statului. Malcolm Roth, vicepreşedintele Societăţii Americane pentru Chirurgie Plastică, a declarat că taxa din New Jersey a adus doar 25% din veniturile prevăzute, de cînd a fost adoptată în 2004 şi a însemnat mai multă birocraţie. Potrivit lui Roth, aceleaşi probleme administrative şi venituri mai mici decît cele anticipate sînt de aşteptat la nivel federal. În plus, Roth a respins ideea că această taxă i-ar viza numai pe cei bogaţi, avînd în vedere că majoritatea persoanelor care apelează la chirurgie plastică au venituri anuale mai mici de 100.000 de dolari. ”Majoritatea strîng bani timp de mai mulţi ani pentru a-şi face operaţia pe care o doresc”, a conchis el.