SUA ar putea intra vineri la miezul nopţii (sâmbătă, ora 7.00, ora României) în procedură de \"închidere guvernamentală\", o situaţie de blocaj ce ar trimite în şomaj tehnic sute de mii de bugetari şi care ar duce inclusiv la închiderea ambasadelor şi consulatelor americane. Situaţia ar interveni în cazul eşecului negocierilor dintre Casa Albă şi liderii Congresului pe tema bugetului pe 2011. Cele două părţi mai au la dispoziţie doar câteva ore - până vineri la miezul nopţii, ora locală (sâmbătă, ora 7.00, ora României) - pentru a ajunge la un acord. \"Închiderea guvernamentală\" nu este fără precedent. Ultima dată s-a întâmplat în 1995 şi 1996, în timpul administraţiei lui Bill Clinton, când, la fel ca în prezent, Congresul avea majoritate republicană, iar preşedintele era democrat. Preşedintele Barack Obama şi liderii Congresului nu au reuşit să ajungă la un consens asupra bugetului nici după discuţii terminate joi târziu în noapte. Negocierile continuau furibund, vineri, în speranţa că nu se va ajunge la \"închiderea\" guvernului federal. \"Nu sunt pregătit să-mi exprim un vast optimism, dar cred că azi suntem mai avansaţi decât ieri\", le-a spus Obama reporterilor, joi seara, după întâlnirea cu şeful Camerei Reprezentanţilor, republicanul John Boehner, şi cu liderul majorităţii democrate din Senat, Harry Reid. \"Din păcate nu există încă o înţelegere\", a declarat vineri la NBC democratul Steny Hoyer, nr.2 în Camera Reprezentanţilor. \"Cred că suntem foarte aproape. Cred că am parcurs 70% din drum, în termeni de bani. Încercăm să ajungem la un compromis\", a spus politicianul democrat. La rândul său, liderul majorităţii din Senat, Harry Reid, a anunţat vineri că singurul punct litigios care a rămas se leagă de avorturi. \"Chestiunea se leagă de sănătatea femeilor. Tot restul s-a rezolvat. Tot\", a spus Reid. \"Este o bătălie ideologică. Nu are nimic a face cu integritatea fiscală a acestei ţări\", a subliniat democratul. Republicanii doresc ca programele de control al naşterilor (cum ar fi Planned Parenthood) să nu mai fie finanţate de la buget. Democraţii spun că aceasta ar afecta controlul bolilor venerice sau tratamentul cancerului. Un purtător de cuvânt al speaker-ului Camerei Reprezentanţilor a replicat imediat: \"Nimic nu e decis până când nu e totul decis, cea mai mare problemă rămâne tăierea cheltuielilor. Americanii vor să fie tăiate cheltuielile pentru a ajuta sectorul privat să creeze locuri de muncă - iar democraţii care conduc la Washingon nu vor\", a punctat Michael Steel. Republicanii vor ca reducerile cheltuielilor să fie de 33 până la 40 de miliarde de dolari pentru restul acestui an fiscal (care se încheie la 30 septembrie) dintr-un buget federal general de aproape 3.700 de miliarde de dolari. În lipsa unui acord privind cheltuielile în următoarele şase luni, banii care sunt alocaţi guvernului se termină vineri la miezul nopţii şi mai multe agenţii şi servicii ar urma să fie închise, cel puţin parţial. O asemenea evoluţie ar trimite în şomaj tehnic circa 800.000 de funcţionari guvernamentali şi ar afecta economia şi-aşa fragilă, comportând totodată riscuri politice atât pentru democraţi, cât şi pentru republicani, cărora alegătorii le-ar putea sancţiona incapacitatea de a ajunge la un compromis. \"Închiderea\" serviciilor guvernamentale ar dura până când republicanii şi democraţii fie îşi rezolvă divergenţele, fie votează o rezoluţie pentru o finanţare temporară. Serviciile vitale, cum ar fi apărarea naţională, forţele de ordine, urgenţele medicale şi controlul traficului aerian vor funcţiona însă în continuare. Congresmenii vor continua să fie plăţiţi în eventualitatea unei \"închideri\" guvernamentale. Hoyer a declarat vineri pentru CNN că democraţii vor insista pentru o rezoluţie de finanţare temporară de o săptămână, pentru a acorda mai mult timp negocierilor.