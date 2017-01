SUA au lansat 231 de atacuri informatice în 2011

Serviciile americane de informaţii au lansat 231 de atacuri informatice în 2011, vizând Iranul, Rusia, China sau Coreea de Nord, scrie cotidianul „The Washington Post” (WP) în ediţia de sâmbătă, pe baza unor documente furnizate de Edward Snowden. „Aceste dezvăluiri furnizează noi probe potrivit cărora războaie cibernetice tot mai numeroase ale administraţiei Obama se infiltrează pe reţele informatice în străinătate şi perturbă funcţionarea acestora”, scrie WP, care îşi bazează afirmaţiile pe documente despre bugetul secret al serviciilor americane de informaţii, furnizate de fostul consultant al Agenţiei Naţionale americane pentru Securitate (NSA). În afară de aceste atacuri cibernetice, specialişti se inflitrează în reţele străine pentru a le plasa sub un control american discret, continuă ziarul, evocând proiectul numit GENIE, al cărui buget se ridică la 652 de milioane de dolari. Astfel, programe de tip malware au fost plasate, în fiecare an, în zeci de mii de computere, scrie cotidianul american. „Până la sfârşitul anului, GENIE urmează să controleze cel puţin 85.000 de programe introduse în maşini alese strategic în întreaga lume, faţă de aproximativ 21.000 în 2008”, se arată în documentele consultate de ziar. „Documentele furnizate de Snowden şi discuţii cu foşti oficiali americani ilustrează o campanie de intruziune informatică mult mai importantă şi mult mai agresivă decât ceea ce s-a luat în calcul până în prezent”, continuă WP. Între cele 231 de atacuri informatice efectuate în 2011, aproape trei sferturi vizau ţinte de cea mai mare importanţă, pe care foşti oficiali le prezintă ca aparţinând unor adversari precum Iranul, Rusia, China şi Coreea de Nord sau unor activităţi precum proliferarea nucleară. Virusul informatic Stuxnet, care a atacat în 2010 programul nuclear iranian, a fost atribuit de Teheran unui atac israeliano-american. „SUA au îndemnat China în mai multe rânduri, în ultimele luni, să înceteze activităţile de piratare informatică, dar serviciile americane de informaţii utilizează în mod curent, în întreaga lume, programe de tip malware construite de Guvernul american, care diferă prea puţin, prin funcţionarea lor, de ameninţările perfecţionate persistente pe care oficialii americani le atribuie Chinei”, subliniază WP. „Principala diferenţă, explică aceşti oficiali, este că China fură secrete industriale americane pentru câştiguri financiare”, adaugă ziarul american.

CU OCHII PE FRANCEZI ŞI AL-JAZEERA NSA a spionat diplomaţi francezi de la New York şi Washington, precum şi postul de televiziune Al-Jazeera, cu sediul în Qatar, a relatat, ieri, săptămânalul german „Der Spiegel”. NSA a spionat în 2010 reprezentanţe diplomatice franceze la New York şi Washington, potrivit unui document intern al agenţiei, datat iunie 2010 şi clasat „strict secret“, dar consultat de revista germană. Agenţia s-a interesat în special de reţeaua privată virtuală (VPN) care conectează ambasadele, consulatele şi sediul de la Paris ale Ministerului francez de Externe, potrivit „Der Spiegel”. Această acţiune împotriva ministerului francez este calificată drept reuşită, adaugă săptămânalul. Într-o listă din septembrie 2010, NSA a stabilit ca obiective reprezentanţele franceze de la Washington şi din cadrul ONU, unde a instalat microfoane, potrivit articolului, în care se mai arată că agenţia a adunat şi capturi de ecran de la sucursala sa din New York.

DOCUMENTELE LUI MIRANDA David Miranda, partenerul jurnalistului de la „The Guardian” implicat în dezvăluirile lui Snowden, deţinea, la arestarea sa pe aeroportul Heathrow, 58.000 de documente clasificate deturnate, a căror dezvăluire ar ameninţa securitatea naţională a Regatului Unit, a spus, vineri, Guvernul britanic în instanţă. Brazilianul în vârstă de 28 de ani a angajat o procedură judiciară pentru a contesta legalitatea arestării sale pe 18 august, pe aeroportul londonez, unde a fost interogat de poliţie aproape nouă ore, în baza unei legi în domeniul luptei împotriva terorismului, şi unde i-a fost confiscat material informatic. Poliţia metropolitană a anunţat pe 22 august că a deschis o anchetă penală în legătură cu materialul deţinut de David Miranda, partenerul şi colaboratorul lui Glenn Greenwald, un jurnalist de la „The Guardian” aflat la originea publicării unor documente obţinute de Edward Snowden care au dezvăluit amploarea unor programe de supraveghere americane şi britanice. Redactorul-şef al ziarului „The Guardian”, Alan Rusbridger, a dezvăluit, imediat după arestarea lui Miranda, că ziarul a fost obligat în iulie, de funcţionari britanici, să distrugă documente confidenţiale care i-au fost încredinţate de Snowden, în prezent refugiat în Rusia. O nouă audiere la Înalta Curte va avea loc în octombrie.