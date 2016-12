SUA au sărbătorit Ziua Independenţei

SUA au sărbătorit, ieri, Ziua Independenţei, eveniment ce a fost marcat şi la Bucureşti, ca în fiecare an, printr-o recepţie găzduită la reşedinţa ambasadorului american în România. Mark Gitenstein a declarat ieri, într-o discuţie cu jurnaliştii români, că cele mai mari preocupări ale companiilor americane care se plâng de corupţia din România sunt legate de deciziile ministeriale şi în mod special de licitaţii. El a admis că în România au avut loc o serie de îmbunătăţiri, însă a subliniat că ameliorarea cea mai importantă va fi atunci când oameni-model pentru societate îşi vor impune optimismul şi hotărârea de a schimba sistemul. Totodată, ambasadorul SUA a declarat că o întâlnire Băsescu – Obama va avea loc... la momentul potrivit!

Ziua de 4 iulie marchează aniversarea Declaraţiei de Independenţă a SUA din 1776, un document prin care 13 colonii ale Marii Britanii din America de Nord s-au declarat independente de Regatul Unit al Marii Britanii. Documentul a fost ratificat de Congresul Continental, în ziua de 4 iulie 1776. Thomas Jefferson este autorul primei schiţe a Declaraţiei de Independenţă, care a fost completată cu ajutorul lui Benjamin Franklin, John Adams şi, ulterior, de întregul Congres Continental. Declaraţia de Independenţă este unul dintre cele mai preţuite simboluri ale libertăţii pentru naţiunea americană.

• Ziua Naţională a SUA, adevărat spectacol • În fiecare an, marile oraşe americane se întrec în parade, spectacole şi focuri de artificii de Ziua Independenţei. Katy Perry şi James Taylor au cântat la New York, unde 40.000 de artificii au luminat cerul, pe malul râului Husdon. La Philadephia s-a desfăşurat un spectacol extravagant în apropierea Muzeului de Artă, animat de Earth şi Wind and Fire. Focul de artificii de la Boston a durat 21 de minute, la fel şi la Seattle. La New Orleans, artificiile s-au ridicat de pe două şlepuri, ”duelându-se” pe fluviul Mississippi. Lăsând la o parte tradiţia, oficialii din sudul SUA au interzis vânzarea şi folosirea artificiilor, anul acesta, din cauza secetei persistente şi a incendiilor care devastează această parte a ţării.