SUA comemorează cinci ani de la uraganul Katrina

La cinci ani după devastatorul uragan care a afectat statul Louisiana, preşedintele Obama şi întreaga Americă au dedicat ziua de duminică pentru comemorarea celor peste 1.500 de victime ale uraganului Katrina, încercând să demonstreze că SUA sunt mereu unite în faţa catastrofelor. Oraşul muzicii blues, New Orleans, ridicat în mare parte la nivelul mării şi protejat printr-un sistem de diguri ce au cedat, a alunecat în haos la sfârşitul verii anului 2005 după ce a fost lovit în plin de uraganul Katrina. După ce digul ce proteja oraşul a cedat, cartiere întregi au fost inundate. Cea mai dramatică situaţie s-a înregistrat în cartierul Lower Ninth Ward, cea mai săracă zonă a oraşului, construit într-o zonă aflată sub nivelul mării, uşor inundabilă, şi locuit în proporţie de 99% de populaţie de culoare.

Ieri după-amiază Barack Obama a susţinut un discurs în campusul unei universităţi din New Orleans în care evocă amintirea celor dispăruţi şi eforturile făcute de echipele de salvatori dar şi cele de reconstrucţie a oraşului măturat de ape. În urmă cu cinci ani preşedintele George W. Bush lua decizia de a survola din avionul prezidenţial statul Louisiana, fără a coborî printre sinistraţi. O fotografie îl prezintă contemplând din aer zona calamitată, imagine devenită simbolică pentru o administraţie deconectată de la realitate. Imaginile miilor de refugiaţi adunaţi pe stadionul Superdome, în condiţii precare, după ce şi-au pierdut întreaga agoniseală sub ape, au de asemenea valoare de simbol pentru o superputere mondială şubrezită de inechităţi sociale şi condamnată sub puterea dezlănţuită a naturii. Chiar Barack Obama a calificat atitudinea sau mai bine zis lipsa de reacţie a administraţiei Bush din urmă cu cinci ani drept semnul „unei incompetenţe costisitoare”. Comemorarea are loc însă într-un moment delicat pentru administraţia Obama. Poluarea din Golful Mexic i-a adus acuzaţii similare preşedintelui Obama.

După escala la New Orleans, Barack Obama a revenit ieriseară la Washington, înaintea unei săptămâni cu program încărcat, prima după vacanţa prezidenţială. Va susţine marţi seară, în Biroul Oval, un discurs televizat referitor la încheierea misiunii de luptă americane în Irak, iar în cursul zilei are programată o vizită la o bază militară din Texas. Miercuri, îi va primi pe premierul israelian, Benjamin Netanyahu, şi pe liderul palestinian, Mahmud Abbas, înaintea reluării negocierilor directe dintre cele două părţi.