SUA îngheaţă

Milioane de americani se pregăteau ieri să înfrunte gerul la New York, în nord-estul şi centrul SUA, unde o nouă scădere a temperaturilor, resimţite până la minus 50 de grade Celsius, este aşteptată în această săptămână. Acest val de ger, inedit în ultimii zece ani, însoţit de ninsori şi ploi îngheţate, a provocat circa zece morţi în mai puţin de o săptămână. Plecat din nordul SUA şi Canada vecină, valul de frig s-a extins în vest şi ameninţă chiar regiunile situate mai în sud şi ferite în mod tradiţional, precum Tennessee şi Alabama. Ninsori erau aşteptate ieri din Missouri şi până în regiunea Marilor Lacuri, potrivit serviciilor de meteorologie americane. Temperaturile cele mai mici din ultimii aproape 20 de ani vor afecta nordul şi centrul SUA, precizează meteorologii. Combinate cu rafale de vânt, aceste temperaturi se resimt la niveluri potenţial mortale, mai scăzute de minus 51 de grade Celsius pe alocuri. La aceste temperaturi, apar leziuni grave ale pielii după doar câteva minute de expunere, au amintit autorităţile, care au multiplicat apelurile la prudenţă. Populaţia a fost avertizată împotriva riscurilor de blocare a maşinilor pe drumurile îngheţate, din cauza deversării canalizărilor, provocată de îngheţ, şi în mai multe oraşe locuitorii au fost invitaţi să rămână acasă şi să îşi facă provizii de hrană.

Mii de zboruri au întârzieri sau au fost anulate, precum cele de pe aeroportul internaţional O'Hare din Chicago, unul dintre cele mai frecventate, sau la New York, duminică. Peste 4.200 de zboruri cu sosire sau plecare din SUA au înregistrat întârzieri. La New York, Aeroportul „John F. Kennedy“ a fost închis două ore, duminică dimineaţă, după ieşirea de pe pistă a unui avion care a derapat din cauza ploilor îngheţate şi ninsorii. În Colorado, un stat situat la limita zonei afectate de valul de frig, un avion care transporta trei persoane s-a prăbuşit, duminică la prânz, la aterizarea pe aeroportul Aspen, provocând moartea unei persoane. Printre cei aproximativ zece morţi se numără un angajat de la întreţinerea drumurilor, zdrobit de o grămadă de sare, în regiunea Philadelphia, şi o femeie în vârstă de 71 de ani, care suferea de Alzheimer şi care a murit de frig după ce s-a rătăcit în statul New York.

Ce este mai rău însă abia urmează, deoarece astăzi vor fi doborâte recordurile de ger în nordul şi nord-estul SUA, dar şi în unele zone din sud-est. Ar urma să fie mai frig la Atlanta, oraş situat la 1.200 de kilometri sud de Chicago, decât la Anchorage, cel mai mare oraş din Alaska, a afirmat CNN. Guvernatorul statului, Pat Quinn, a descris furtuna care s-a abătut asupra ţării ca ”un record pentru Cartea Recordurilor”, adăugând că trebuie să se asigure că toată lumea este la adăpost. Canada se pregătea şi ea să înfrunte temperaturi glaciale, de până la minus 17 grade Celsius la Toronto, precum şi ninsori.