SUA, între Sandy şi alegeri

Cu 48 de ore înaintea alegerilor prezidenţiale americane, un nou sondaj apărut ieri a arătat egalitate între actualul preşedinte, Barack Obama şi adversarul său republican, Mitt Romney, cei doi fiind creditaţi cu câte 48% din intenţiile de vot. Ultimul sondaj difuzat de ABC News / Washington Post indică, totuşi, o diferenţă în intenţiile de vot ale diferitelor grupuri etnice şi sociale. Barack Obama, de exemplu, are un plus de preferinţă de 6% în rândurile femeilor, în timp ce Romney are cu 7% mai mult la bărbaţi. Circa 20% din alegătorii albi optează pentru Romney, în timp ce Obama adună 59% din intenţiile de vot ale celorlalţi. Ca şi la alegerile din 2008, tinerii adulţi (25%) îl preferă pe Obama, în timp ce persoanele mai în vârstă (12%) l-ar alege pe Romney.

Sâmbătă, cu trei zile înaintea scrutinului prezidenţial, Obama îşi păstra avansul în statul-cheie Ohio şi se afla într-o cursă strânsă cu Romney în Florida, potrivit unui nou sondaj NBC News / Wall Street Journal / Marist. În Florida, preşedintele primeşte sprijin de la 49% din alegătorii probabili, în timp ce candidatul republican primeşte 47%. Aceste cifre sunt practic identice cu cele din octombrie, când Obama avea 48% sprijin, faţă de 47% pentru Romney. Ambele state sunt două dintre cele mai mari ”premii” din competiţia prezidenţială de mâine. O victorie a lui Obama în Ohio, care acordă 18 voturi electorale şi în Florida, cu 29, i-ar asigura practic realegerea, obţinând pragul necesar al celor 270 de voturi ale marilor electori.

BILANŢUL LUI SANDY Uraganul Sandy, care a lovit coasta de nord-est a SUA şi Canadei, la începutul săptămânii trecute, a făcut cel puţin 102 morţi, potrivit unui nou bilanţ, care ar putea însă să crească. La New York, 40 de oameni au murit din cauza uraganului, iar în New Jersey, 13. În Maryland şi Pennsylvania au murit 11, respectiv, 14 oameni. O persoană a murit în Canada, la Toronto. Aproape 2,5 milioane de clienţi (locuinţe, firme, comunităţi) nu au curent electric pe coasta de est a SUA. La New York, 650.000 de persoane sunt în continuare private de electricitate, iar locuitorii se plâng de o recrudescenţă a criminalităţii şi de lipsa poliţiştilor care să împiedice acest fenomen. Cozi lungi de pietoni şi maşini s-au format, sâmbătă, la unul dintre punctele de distribuire gratuită a combustibilului amenajate la New York, însă cisternele promise nu şi-au făcut apariţia. Aproximativ 200 de persoane aşteptau, sâmbătă după-amiază, să-şi umple canistrele, în apropiere de Bronx-Armory, o clădire a Gărzii Naţionale, situată în Bronx. Se putea observa, de asemenea, un şir interminabil de maşini, de peste doi kilometri. La mijlocul după-amiezii, Garda a început să le ceară celor aflaţi la coadă, pietoni şi şoferi, să se întoarcă la casele lor. Autorităţile anunţaseră dimineaţă că în oraş vor fi deschise cinci puncte de distribuire gratuită a benzinei, pentru a diminua cererea, în timp ce numeroase benzinării rămân în continuare închise. Criza este însă şi mai gravă în statul vecin, New Jersey, cu 80% dintre benzinării închise. Guvernatorul statului, Chris Christie, a impus, de sâmbătă, o raţionalizare a carburanţilor pe baza numerelor de înmatriculare, astfel că numerele impare vor putea să-şi facă plinul în zilele impare, iar cele cu numere pare vor aştepta zilele pare.

Pagubele produse de Sandy ar putea să fie cele mai mari după cele provocate de uraganul Katrina, care a devastat regiunea New Orleans, în 2005. Uraganul Sandy a provocat pagube estimate la 50 miliarde de dolari.