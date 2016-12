SUA îşi consolidează dispozitivul militar din Iordania

SUA şi-au consolidat dispozitivul militar din Iordania, cu scopul de a antrena armata iordaniană şi de a interveni, în caz de necesitate, pentru a asigura securitatea stocurilor de arme chimice din Siria, a anunţat, miercuri, secretarul american al Apărării, Chuck Hagel. Pentru această misiune, SUA au mobilizat deja, în Iordania, în octombrie, aproximativ 150 de militari din cadrul forţelor speciale. Pentagonul a precizat atunci că militarii americani vor contribui în special la stabilirea unui cartier general pentru a coordona operaţiunile siriene. Ca urmare a ultimei măsuri luate de Hagel, prezenţa militară în Iordania va depăşi 200 de persoane. ”Departamentul Apărării are pregătite planuri pentru a răspunde la toate scenariile posibile privind arme chimice. Dacă preşedintele sirian, Bashar al-Assad şi cei aflaţi sub comandamentul său au recurs la arme chimice sau nu îşi îndeplinesc obligaţiile de a le securiza, vor exista consecinţe şi vor fi traşi la răspundere”, a precizat Hagel, care s-a ferit să precizeze care ar fi consecinţele. Luni, şeful diplomaţiei britanice, William Hague, a evocat ”probe privind folosirea armelor chimice în Siria”. Referindu-se la politica americană în Siria, Chuck Hagel a amintit că SUA se limitau la acordarea unui ajutor umanitar de 385 de milioane de dolari şi la oferirea unei asistenţe tehnice pentru un ajutor neletal ce cuprinde echipamente medicale şi de comunicare furnizate pentru aproximativ 1.500 de rebeli sirieni moderaţi. Acest ajutor se ridică la 117 milioane de dolari. În plus, Hagel a anunţat că va efectua, începând de sâmbătă, un turneu în Israel, Iordania, Arabia Saudită, Egipt şi Emirate Arabe Unite.

ARMAMENT BLOCAT Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a avertizat împotriva livării de arme rebelilor sirieni, anunţând că ţara sa îşi rezervă dreptul de a le bloca, în cazul în care acestea riscă să ajungă pe mâna teroriştilor, într-un interviu pentru BBC difuzat ieri. Netanyahu a fost intervievat în marja funeraliilor fostului premier Margaret Thatcher, la Londra, unde şeful diplomaţiei britanice, William Hague, a afirmat miercuri că Marea Britanie şi Franţa vor continua să lucreze în vederea ridicării embargo-ului UE privind furnizarea de armament pentru rebeli din Siria. ”Înarmarea rebelilor ridică întrebarea căror rebeli şi ce arme. Este o situaţie complicată, pentru că există defecţiuni care combat defecţiuni. Noi suntem îngrijoraţi că arme care ar putea schimba echilibrul de forţe în Orientul Mijlociu ar cădea în mâinile teroriştilor”, a precizat Netanyahu, citând grupările jihadiste şi al-Qaida din rândurile rebeliunii. El a citat, de asemenea, Hezbollahul libanez, care, în opinia sa, sprijină regimul de la Damasc împotriva rebelilor. ”Noi ne rezervăm dreptul de a preveni acest lucru”, a adăugat Netanyahu, refuzând să confirme sau să infirme informaţiile privind efectuarea unui raid aerian, în ianuarie, împotriva unui convoi sirian cu arme ce se presupune că era destinat Hezbollahului. Israelul, aflat în mod oficial în stare de război cu Siria, supraveghează cu atenţie luptele care au loc în apropierea liniei de încetare a focului de pe platoul Golan, unde ocupă o suprafaţă de 1.200 de kilometri pătraţi, pe care a anexat-o, o acţiune nerecunoscută de comunitatea internaţională.