SUA nu vor să reducă presiunile asupra Iranului

Curtea Europeană de Conturi de la Luxemburg a decis dezgheţarea conturilor a şapte bănci şi companii iraniene. Instituţia europeană a motivat această decizie prin faptul că nu sunt suficiente dovezi privind implicarea acestor instituţii în finanţarea programului nuclear al Iranului, informează cotidianul rus „Izvestia”. Departamentul de Finanţe american şi-a exprimat dezamăgirea în acest sens, anunţând extinderea listei negre împotriva Iranului, prin includerea pe aceasta a unor companii suspectate că ar fi acordat ajutor Guvernului iranian pentru vânzarea de petrol în pofida embargoului.

Teheranul dă semnale pozitive Occidentului, încercând să obţină slăbirea sancţiunilor, care influenţează negativ economia. Exportul de petrol, principala sursă de venit la bugetul de stat iranian, s-a redus în ultimul an de aproape două ori. Potrivit calculelor, pierderile anuale se ridică la 35 de miliarde de dolari; de aici, creşterea şomajului, reducerea producţiei şi diminuarea rolului Iranului în regiune. Sancţiunile Washingtonului şi Bruxelles-ului sunt menite să submineze programul nuclear iranian prin intermediul reducerii veniturilor provenite din vânzările de petrol, principala sursă de bani a Iranului. Occidentul este de părere că acest program are drept obiectiv final crearea de arme nucleare. Cu toate acestea, Teheranul insistă că programul are un caracter paşnic. Totodată, Occidentul nutreşte în mod întemeiat temerea că dezvoltarea de tehnologii nucleare în una dintre ţările islamice va face în mod automat din aceasta un lider al întregii regiuni. Principalii oponenţi ai Iranului în Orientul Mijociu sunt Arabia Saudită şi Qatarul, activ susţinute de Washington şi Londra.