SUA oferă femeilor acces în toate posturile din armată

Armata americană oferă femeilor acces în toate posturile de luptă, în cadrul unei politici în acest sens, a anunţat secretarul american al Apărării Ashton Carter joi, în pofida unor obiecţii din partea Corpului Puşcaşilor Marini (US Marine Corps), relatează DPA în pagina electronică.

Femeile vor putea astfel să servească în aproximativ 220.000 de posturi în care nu aveau acces, inclusiv în cadrul infanteriei, blindatelor, trupelor de recunoaştere şi operaţiunilor speciale, a declarat secretarul american.

Carter a luat decizia de a acorda femeilor acces în toate posturile în urma recomandărilor Forţelor terestre (US Army), Marinei (US Navy), Forţelor aeriene (US Air Force) şi Puşcaşilor marini, după un proces de revizuire de mai mulţi ani. Doar puşcaşii au cerut cerut să poată exclude în continuare femeile din unele posturi, a precizat el.

"Atât timp cât se califică şi îndeplinesc standardele, femeile vor putea de-acum să contribuie la misiunile noastre în modalităţi în care nu au putut să o facă anterior", a subliniat Carter.