SUA preferă să spioneze Germania

17:17:09 / 06 Iulie 2014

niste jeguri

astia au spionat dintotdeauna si cu si fara acorduri pe toata lumea insa mult mai tehnic si mai elegant decit au facut-o rusii, ambii au oameni in teritoriile interesante rusii ii trimit mai din timp si sint activati iar americanii ii trimit rapid si la obiect, cine crede ca razboiul reces-a terminat isi arunca singur nisip in ochi sa aiba o scuza dar....toti sintem potentiali ascultati si ascultarile in masa se fac cu tehnica moderna (miniprograme care reactioneaza si se activeaza in cazul unei amprente vocale impuse sau unor cuvinte cheie dupa care inregistrarile sint ascultate si triate de operatori care decid daca sint importante pentru "siguranta nationala " sau de ce nu siguranta economica a americii sau poate chiar a firmelor de anvergura americane asa ca nu va mirati ca ei sint tot timpul cu citiva pasi inaintea tuturor una din cauze este asta