SUA se mobilizează în fața teroriștilor

Gruparea teroristă Stat Islamic a difuzat o nouă înregistrare video de propagandă, în care sărbătoreşte atentatele de vineri seara de la Paris şi prezintă imagini din New York, în timp ce militanţii fac ameninţări vagi la adresa Franţei şi SUA. Înregistrarea video conţine imagini din Times Square şi Herald Square, care au fost iniţial publicate în aprilie. Aproximativ 19 secunde din filmuleţul de cinci minute şi jumătate prezintă imagini din New York. Pe lângă SUA, înregistrarea menţionează Franţa şi Marea Britanie, dar nu include ameninţări specifice împotriva celor două ţări. Astfel, în înregistrarea difuzată miercuri apar luptători care vorbesc limba franceză şi arabă, inclusiv un copil, în timp ce discută despre operaţiunea de succes din Paris, de săptămâna trecută. Prezenţa poliţiei a fost sporită în New York după atentatele de vineri de la Paris, în special în zone aglomerate precum Grand Central Terminal, dar şi în apropierea unor posibile ţinte, precum teatrele şi magazinele.

Procuratura din Manhattan acuză Apple şi Google că îngreunează asigurarea protecţiei new-yorkezilor, prin criptarea smartphone-urilor, şi propune o lege federală care să permită accesul autorităţilor la datele stocate pe dispozitivele mobile, relatează MarketWatch. În perioada 17 septembrie 2014 - 1 octombrie 2015, biroul procuraturii din Manhattan nu a reuşit să pună în aplicare 111 mandate de percheziţie pentru smartphone-uri dotate cu sistemul de operare iOS 8 al Apple. Biroul procuraturii propune o lege federală care ar impune ca smartphone-urile fabricate sau comercializate în SUA să poată fi deblocate sau ca furnizorii de sisteme de operare să facă disponibile datele stocate pe aceste dispozitive. Directorul FBI, James Comey, a afirmat că SI face recrutări pe reţelele de socializare, dar că, după identificarea de voluntari pentru misiuni sinucigaşe, discuţiile se mută pe platforme criptate.

Rolul central al jihadiştilor francezi şi belgieni în atacurile de la Paris a relansat îngrijorările în Congresul american cu privire la acordul care le permite europenilor să călătorească în SUA fără vize, pentru 90 de zile, iar congresmenii au promis să acopere lacunele existente. 38 de ţări au acest regim de scutire de la obligativitatea vizelor, dintre care 23 sunt state UE, plus, între altele, Elveţia, Norvegia, Australia, Noua Zeelandă, Chile, Japonia, Singapore şi câteva ţări mici precum Andora şi Brunei. România nu beneficiază de acest regim. Americanii se tem acum că teroriști francezi ar putea veni în vacanță în SUA. Un raport publicat miercuri le reproşează autorităţilor europene că nu transmit sistematic SUA informaţiile secrete despre combatanţi extremişti. Acelaşi raport preconizează o împărtăşire mai exhaustivă a informaţiilor secrete şi crearea unei baze de date mondiale cu numele combatanţilor străini.

