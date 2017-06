SUA se retrag din ONU?

SUA ar putea avertiza marți cu privire la retragerea din Consiliul pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite (UNHRC), dacă nu se recurge la reforme, inclusiv eliminarea politicilor considerate anti-Israel, potrivit unor diplomați și activiști citați de Reuters. Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a declarat săptămâna trecută că Washingtonul se va decide dacă se retrage sau nu din Consiliu la finalul sesiunii de trei săptămâni din Geneva, de luna aceasta. Poziția critică a Consiliului cu privire la Israel este un punct sensibil pentru aliații americani ai statului din Orientul Mijlociu. Washingtonul a boicotat UNHRC timp de trei ani, sub președinția lui George W. Bush, dar relațiile au fost reluate de Administrația Obama în 2009.

Haley scria zilele trecute în „Washington Post“ că UNHRC trebuie să pună capăt practicii prin care Israelul este scos în față pentru a fi criticat. Posibilitatea retragerii SUA din UNHRC a stârnit îngrijorare printre aliații occidentali și activiști. Opt organizații, printre care Freedom House și Jacob Blaustein Institute, i-au scris ambasadoarei Haley, susținând că o retragere ar fi contraproductivă de vreme ce ar putea determina Consiliul să ia la țintă în mod incorect Israelul într-o măsură chiar mai mare.

Consiliul nu are nicio putere concretă în afară de criticile publice la adresa guvernelor care ar încălca drepturile omului și de investigațiile în acest sens, însă are un rol important în diplomația universală. Israelul și teritoriile ocupate din Palestina sunt o temă recurentă pe agenda organizației din cadrul ONU, formată din 47 de state. Washingtonul, principalul aliat al Israelului, are de cele mai multe ori singurul vot împotriva rezoluțiilor inițiate de state arabe. „Când Consiliul adoptă peste 70 de rezoluții împotriva Israelului, o țară cu istoric puternic al respectării drepturilor omului, și doar șapte rezoluții împotriva Iranului, o țară cu un deficit abisal al drepturilor omului, știi că ceva este serios în neregulă”, a mai scris Haley.