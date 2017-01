SUA şi Rusia au ajuns la un acord în privinţa Siriei

După săptămâni de negocieri intense, SUA şi Rusia au ajuns la un acord asupra unui text care stabileşte cadrul distrugerii arsenalului chimic al regimului Bashar al-Assad. Această rezoluţie, care putea să fie adoptată încă de vineri seara, constituie un progres diplomatic major. De la începutul conflictului sirian, în martie 2011, Consiliul de Securitate al ONU nu a reuşit să se pună vreodată de acord asupra unui text, iar, pe rând, Rusia şi China s-au folosit de dreptul de veto. Proiectul prevede posibilitatea ca membrii Consiliului să stabilească sancţiuni împotriva regimului al-Assad în cazul în care nu este respectat planul dezarmării chimice. Totuşi, textul nu precizează care sunt măsurile vizate şi nu impune sancţiuni în mod automat. În cazul unei încălcări a angajamentelor va fi necesară adoptarea unei noi rezoluţii, situaţie care îi oferă Rusiei controlul şi posibilitatea unui blocaj.

Cu scopul de a îndepărta ameninţarea unor atacuri americane, Siria a aderat la Organizaţia Convenţiei privind Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), iar preşedintele Bashar al-Assad nu a încetat să-şi repete angajamentul de a-şi distruge armele chimice şi de a nu ridica obstacole în calea acestui proces. OIAC s-a reunit vineri seara, la Haga, cu scopul de a discuta pe tema distrugerii arsenalului chimic sirian, element ce a contribuit la evitarea unei intervenţii militare în Siria.

ARSENAL DEPĂŞIT Ceea ce pare că a liniştit vehemenţa SUA a fost un raport din care reiese că arsenalul chimic sirian este în mare parte inutilizabil sub forma în care se află şi ar putea fi, pe cale de consecinţă, distrus mai rapid decât se estima. Acest raport, prezentat Casei Albe de experţi în domeniul armamentului, estimează că arsenalul sirian ar putea să fie neutralizat în nouă luni şi că acesta prezintă mai puţine riscuri să fie ascuns sau furat de grupări teroriste, din cauza formei în care este stocat. Siria ar deţine peste 1.000 tone de arme chimice, între care 300 tone de gaz muştar. Restul arsenalului ar fi alcătuit din elemente chimice lichide, stocate sub formă binară, adică sub forma a două produse chimice, cunoscute sub numele de precursori, care sunt amestecate chiar înainte să fie utilizate. Această informaţie confirmă datele avansate de către serviciile de informaţii franceze la începutul lunii septembrie. Este, astfel, tot mai sigur că armata siriană nu ar fi putut să fie de vină pentru seria de atacuri chimice care i se atribuie. Cel mai recent dintre acestea, atacul comis pe 21 august, lângă Damasc, s-a soldat cu 1.500 de morţi. În continuare, însă, inspectorii Naţiunilor Unite anchetează încă trei presupuse atacuri cu arme chimice după incidentul din 21 august. Misiunea se va încheia luni.

POPULAŢIE DECIMATĂ Vestea arsenalului depăşit nu aduce prea multe bucurii pentru sirieni, din păcate. Cel puţin 30 de persoane au murit vineri şi câteva sute au fost rănite în urma unui atentat cu maşină-capcană comis în apropierea unei moschei din localitatea Rankus, de la periferia capitalei. În plus, situaţia sanitară continuă să se degradeze în ţară, unde sunt distruse spitale, personalul medical se diminuează, iar medicamentele lipsesc, după cum a anunţat Biroul ONU pentru Ajutor Umanitar.

Siria se confruntă cu o penurie de vaccinuri şi medicamente, mai ales cele necesare tratării cancerului. În primele luni ale anului 2013, ONU şi agenţiile sale neguvernamentale din Siria au distribuit ajutoare medicale de urgenţă de care au beneficiat peste două milioane de persoane, dar trebuie să se facă mai multe pentru a satisface nevoile tot mai mari. ONU a estimat la 1,4 miliarde de dolari americani nevoile umanitare în Siria, însă 48% din acest ajutor încă nu a fost finanţat. Aproape 2,1 milioane de sirieni, dintr-o populaţie de 21,4 milioane, au părăsit ţara pentru a se refugia în ţările vecine. Siria avea peste 20.000 de şcoli în 2010. Potrivit UNICEF, o şcoală din cinci a fost deteriorată, distrusă, sau refăcută pentru a găzdui familii strămutate. Începând de anul trecut, aproximativ două milioane de copii cu vârste cuprinse între şase şi 15 ani au renunţat la şcoală.