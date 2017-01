SUA şi Rusia au ajuns la un acord privind Siria

SUA şi Rusia au ajuns la un acord în privinţa planului de plasare sub control internaţional şi de distrugere a arsenalului chimic sirian, regimul de la Damasc având la dispoziţie o săptămână pentru prezentarea listei cu arme neconvenţionale, a anunţat, sâmbătă, secretarul de Stat american, John Kerry. Potrivit acordului rezultat în urma discuţiilor pe care John Kerry le-a avut la Geneva cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, regimul sirian trebuie să prezinte, în termen de o săptămână, lista armamentului chimic deţinut. „SUA şi Rusia sunt de acord cu o rezoluţie a ONU care va face referire la Capitolul 7 al Cartei ONU, care prevede recurgerea la forţă. Nu va exista spaţiu de manevră, ci doar pentru aplicarea în totalitate a planului de către regimul Bashar al-Assad. Acordul prevede şi accesul în Siria al inspectorilor ONU, cel târziu în luna noiembrie; obiectivul este eliminarea armelor chimice siriene până la jumătatea anului 2014. Am ajuns la unele estimări privind cantităţile şi tipurile de arme chimice deţinute de regimul al-Assad şi dorim plasarea lor rapidă sub controlul comunităţii internaţionale. Ameninţarea cu o intervenţie militară americană în Siria rămâne reală”, a avertizat secretarul de Stat american.

Siria se confruntă, începând din martie 2011, cu revolte reprimate violent şi un conflict militar între forţele opoziţiei şi serviciile de securitate subordonate regimului al-Assad. Bilanţul violenţelor este, potrivit estimărilor ONU, de peste 100.000 de morţi, a adăugat şeful diplomaţiei americane. „Întâlnirea cu secretarul de Stat american, John Kerry, a fost excelentă”, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. „Siria, Rusia şi SUA au demonstrat angajamentul în favoarea unei soluţii politice. Obiectivul preşedinţilor din SUA şi Rusia a fost atins. În cazul în care Siria nu va respecta obligaţiile în cadrul convenţiei pentru interzicerea armelor chimice sau în cazul utilizării armelor chimice de către oricine, Consiliul de Securitate al ONU va lua măsuri în virtutea Articolului 7 al Cartei ONU, care prevede recurgerea la forţă”, a avertizat Lavrov. SUA şi alte ţări occidentale atribuie regimului sirian presupusul atac cu arme chimice comis pe 21 august la periferia Damascului, Washingtonul susţinând că incidentul s-a soldat cu aproximativ 1.400 de morţi.

Preşedintele Siriei, Bashar al-Assad, a confirmat că intenţionează să plaseze sub control internaţional arsenalul chimic sirian. Siria a anunţat intenţia de a semna Convenţia pentru Interzicerea Armelor Chimice. Rusia, principalul aliat al Siriei pe scena internaţională, propune plasarea arsenalului chimic sirian sub control internaţional şi distrugerea acestuia. Siria a acceptat planul, pentru a evita o eventuală intervenţie militară occidentală.

SATISFACŢIA UE Lidera diplomaţiei europene, Catherine Ashton, a salutat, sâmbătă, acordul ruso-american cu privire la distrugerea arsenalului chimic sirian şi a oferit ajutorul UE pentru realizarea inspecţiilor. Lidera diplomaţiei europene a mai solicitat comunităţii internaţionale să susţină organizarea unei conferinţe de pace pentru a pune capăt suferinţelor poporului sirian. Marea Britanie, Franţa şi Germania au salutat acordul dintre SUA şi Rusia privind arsenalul chimic sirian, anunţând că aşteaptă aplicarea deplină a acestuia.

O VICTORIE A SIRIEI Regimul Bashar al-Assad a salutat, ieri, acordul dintre Rusia şi SUA privind plasarea sub control internaţional şi distrugerea arsenalului chimic sirian, afirmând că este „o victorie a Siriei”. „Salutăm acest acord. Pe de o parte, îi ajută pe sirieni să iasă din criză, pe de alta, a permis evitarea unui război împotriva Siriei, desfiinţând argumentele celor care voiau să îl declanşeze”, afirmă ministrul sirian al Reconcilierii, Ali Haidar.

La rândul său, preşedintele Ligii Arabe, Nabil al-Arabi, a salutat acordul dintre Rusia şi SUA, care „oferă condiţiile pentru organizarea unei noi conferinţe de pace la Geneva şi pentru soluţionarea pe cale politică a crizei din Siria”.

ÎN LOC DE CONCLUZIE Trei persoane, între care un jurnalist, au fost ucise ieri, într-un atentat comis în nord-vestul Siriei. Fakhreddine Hassan, care lucra la o revistă oficială pentru tineret, a fost ucis, împreună cu alte două persoane, în explozia unei încărcături produsă la trecerea autobuzului în care ei se aflau pe un drum spre Idleb. În atentat au fost de asemenea rănite nouă persoane. Organizaţia Reporteri fără Frontiere anunţa recent moartea a 23 de jurnalişti de la începutul conflictului în Siria, în martie 2011, şi a cel puţin 58 cetăţeni-ziarişti.