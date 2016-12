SUA şi-au apărat programul de spionaj la Comitetul ONU pentru Drepturile Omului

Guvernul american s-a confruntat cu o serie de scandaluri privind spionarea telefoanelor şi internetului în întreaga lume de către agenţia americană de supraveghere NSA, în urma unor dezvăluiri ale fostului angajat al acesteia Edward Snowden, începând din 2013.

În cursul unei reuniuni a Comitetului ONU pentru Drepturile Omului, experţi din 18 state au criticat dur delegaţia americană, din cauza amplorii şi obiectului operaţiunilor de spionaj. Adjunctul procurorului Secţiei Penale din cadrul Departamentului american al Justiţiei, Bruce Swartz, a subliniat că ”programele în domeniul informaţiilor vizate sunt legale, conform legislaţiei SUA. Colectarea de informaţii în cauză are exclusiv obiective valabile în cadrul informaţiilor externe în scopul contraspionajului. Această colectare nu vizează şi nu are ca rezultat modificarea sau punerea în discuţie a libertăţii de exprimare. Ea nu vizează nici să discrimineze persoane în funcţie de originea etnică, rasă, sex sau orientare sexuală. Aceste operaţiuni sunt obiectul unui control strict din partea unei serii de entităţi şi tribunale”. Swartz a insistat asupra faptului că Guvernul american a efectuat, în decursul ultimului an, o examinare extinsă a practicilor în domeniul spionajului. Preşedintele Barack Obama a anunţat un ansamblu de garanţii, a declarat Swartz, care au scopul să protejeze informaţii personale ale cetăţenilor din întreaga lume, indiferent de naţionalitate.

Anterior, Yuji Iwasawa, un jurist internaţional japonez, a evocat temeri alimentate de operaţiuni de supraveghere americane, referindu-se la Patriot Act, o lege adoptată în timpul administraţiei preşedintelui George W. Bush, după atentatele de la 11 septembrie 2001, care acordă puteri extinse agenţiilor federale în domeniul percheziţiilor şi interceptării unor linii telefonice. Candidatul ales de Obama să conducă NSA, viceamiralul Michael Rogers, a declarat marţi că vrea mai multă transparenţă în acţiunile agenţiei de informaţii americane, catalogând însă ca vitală continuarea colectării de metadate ale apelurilor telefonice. La fel ca şi celelalte state membre ONU, SUA trebuie să se supună periodic examinării aplicării dispoziţiilor Pactului Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice. Concluziile Comitetului cu privire la situaţia din SUA vor fi prezentate public la 27 martie.