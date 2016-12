SUA şi-au luat revanşa în faţa Ghanei

După două eşecuri în precedentele două partide directe de la CM din 2006 şi 2010, formaţia Statelor Unite ale Americii a reuşit să-şi ia revanşa în faţa Ghanei, impunându-se, luni noapte, cu 2-1 (Dempsey 1, Brooks 86 / A. Ayew 82) în meciul de pe “Estadio das Dunas” din Natal, din Grupa G a CM din Brazilia. Trecuseră doar 30 de secunde de la startul întâlnirii când căpitanul Clint Dempsey, ajuns la peste o sută de prezenţe în prima reprezentativă în ultimii zece ani, a depăşit uşor un adversar în colţul careului, a pătruns în suprafaţa de pedeapsă şi de la 12 m lateral l-a învins cu un şut la colţul lung pe Kwarasey. Forţată să preia iniţiativa, Ghana a dominat teritorial, însă fără să pună în real pericol poarta lui Howard. SUA au pierdut din forţa ofensivă în min. 20, când Altindore a ieşit accidentat de pe teren, dar elevii lui Jurgen Klinsmann s-au descurcat bine în defensivă. După ieşirea de pe teren şi a fundaşului Besler, tot în urma unei accidentări, ghanezii şi-au intensificat şi mai mult acţiunile ofensive, dar Muntari (min. 56) şi A. Gyan (min. 57 şi 59) au ratat de puţin ţinta. Acelaşi A. Gyan (65) şi K. Asamoah (min. 66) au fost aproape de egalare, lucru pe care ghanezii l-au reuşit, până la urmă, cu opt minute înainte de final, prin A. Ayew, după o combinaţie cu A. Gyan. Bucuria africanilor a durat doar patru minute, fundaşul John Brooks înscriind, în min. 86, golul victoriei, 2-1 pentru SUA, cu o lovitură de cap în urma unui corner.

„Am arătat un mare spirit de echipă, am reuşit să marcăm după ce am fost egalaţi şi am meritat victoria. Jucătorii mei luptă mereu până la capăt. Este o victorie fantastică”, a declarat antrenorul echipei americane, Jurgen Klinsmann.

Au evoluat - Ghana (antrenor James Kwesi Appiah): Kwarasey - Opare, J. Mensah, Boye, K. Asamoah - Rabiu (71 Essien), Muntari - A. Ayew, Atsu (77 Adomah), J. Ayew (59 Kevin Prince Boateng) - Gyan; SUA (antrenor Jurgen Klinsmann): Howard - Johnson, Besler (46 Brooks), Cameron, Beasley - Jones, Bradley - Bedoya (77 Zusi), Dempsey, Beckerman - Altidore (23 Johhannsson). Cartonaşe galbene: Rabiu, Muntari. Meciul a fost condus la centru de arbitrul Jonas Eriksson (Suedia).

Clasament: 1. Germania 3p (golaveraj: 4-0), 2. SUA 3p (2-1), 3. Ghana 0p (1-2), 4. Portugalia 0p (0-4). Etapa următoare programează meciurile Germania - Ghana şi SUA - Portugalia.