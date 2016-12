SUA taie elanul R. Moldova de a se uni cu România

Americanii nu încetează să surprindă pe toată lumea; de fapt, cam ăsta este și rostul lor, de a lua prin surprindere atât de tare lumea încât să o poată controla cât mai eficient. Până una-alta, dacă nu erau ei, erau rușii, așa că, după ce bunicii noștri au așteptat atâția ani să vină americanii, noi ne-am trezit că au venit în sfârșit, cu reguli, indicații, tot tacâmul. Din păcate, ultima lor idee în ceea ce ne privește nu este tocmai pe gustul mioritic, să zicem așa, pentru că SUA cred că unirea R. Moldova cu România nu este o alegere practică. Really?

Întrebat de ce factori ar trebui să ţină cont poporul moldovean când face o alegere privind viitorul ţării, în contextul în care există mai multe tendinţe, inclusiv cea a unirii cu România, ambasadorul SUA la Chişinău, James Pettit, a declarat pentru postul Moldova 1: ”Cred că este foarte important şi aceasta, desigur, este politica noastră, cred că şi politica de aici, ca R. Moldova să rămână un stat suveran şi independent în interiorul unor graniţe sigure. Unirea cu România, de exemplu, ca o cale de a intra în UE sau din orice alt motiv, nu este o alegere practică şi nu este o alegere care va face lucrurile mai bune aici, în R. Moldova. Ceea ce ar face lucrurile mai bune aici ar fi cooperarea dintre clasa politică şi oameni, pentru ca ei toţi să contribuie pentru a face din R. Moldova o ţară mai bună pentru moldoveni. R. Moldova nu este România, R. Molodova are propria istorie şi propriile provocări. Printe aceste provocări se numără faptul că R. Molodova este o ţară multietnică, cu oameni care vorbesc limbi diferite şi, desigur, mai este şi problema transnistreană, care nici măcar nu este sub controlul Guvernului central, dar care are nevoie de un statut special, care este scopul final, dar un statut special în cadrul R. Molodva. Potențialul aici este foarte mare, aveţi un popor calificat şi harnic, există multe promisiuni în anumite sectoare, pe lângă agricultură, şi asta include sectorul textil şi IT”.

În ceea ce priveşte R. Moldova, Pettit şi-a exprimat speranţa că ţara va continua să urmeze calea europeană, să adopte valorile europene şi să devină un partener productiv în comunitatea mondială. James Pettit a caracterizat relaţiile dintre SUA şi R. Moldova ca fiind pozitive, adăugând că ţara sa a contribuit cu 1,4 miliarde de dolari în asistenţa oferită în diferite sectoare, inclusiv în ceea ce priveşte creşterea economică, relaţiile culturale, democraţie, guvernare. ”Încercăm să ajutăm R. Moldova să se conformeze standardelor europene şi vom continua să lucrăm cu orice guvern aflat la putere, pentru ca ţara să devină mai prosperă şi mai democratică”, a precizat ambasadorul SUA la Chişinău.

Ambasadorul a mai fost întrebat de ce SUA au decis să recunoască independenţa R. Moldova în 1991, în pofida unor temeri manifestate în acest sens de mari actori internaţionali precum Germania, Franţa sau Marea Britanie: ”Ţin minte foarte bine când s-a destrămat Uniunea Sovietică şi întreaga lume s-a schimbat. Eu am crescut în timpul Războiului Rece şi deodată am simţit că au apărut noi oportunităţi pentru toată lumea, inclusiv pentru republicile fostei Uniuni Sovietice. Aşa că a devenit o prioritate politică pentru SUA să înfiinţeze ambasade şi să extindă recunoaşterea diplomatică asupra noilor republici, cât mai repede posibil, din diverse motive. Unul dintre ele a fost ca să ne asigurăm că este menţinută stabilitatea, dar, de asemenea, pentru a începe un nou capitol în istorie, unde, în loc să avem în permanenţă aceste relaţii dificile date de statutul de adversari, noi puteam de fapt să ne împărtăşim experienţa, puteam fi prieteni, puteam încuraja comerţul şi turismul, lucru care era aproape imposibil în perioada sovietică. Deci, pentru noi, aceasta era o prioritate, speram atunci ca fostele republici sovietice, inclusiv Federaţia Rusă, să se alăture unor organisme internaţionale precum UE, chiar şi NATO, să deschidă o piaţă comună. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat în totalitate“.