SUA tratează rusește unirea României cu Republica Moldova

Zeci de tineri din România și Republica Moldova, membri ai Platformei Unioniste „Acţiunea 2012“, au protestat, marți, la București și Chișinău, strângând peste 2.000 de cărţi de istorie pentru ambasadorul SUA la Chişinău, James D. Pettit, după ce acesta a declarat că Moldova nu este România. Unul din participanții la protest, Alexandru Rotaru, a afirmat că ambasadorul american la Chişinău şi-ar putea repara „gafa monumentală“ acordând sprijin reîntregirii neamului românesc. „Îl invităm pe ambasador să citească, să cunoască adevărul istoric, să îşi dea seama că eu, în calitate de român basarabean, nu difer cu nimic faţă de românii bucureşteni, munteni sau dobrogeni. Avem aceeași istorie și tradiție și limbă și suntem români indiferent din care parte a României istorice venim“, a spus tânărul. Victor Gorbatâi, un alt susţinător al Platformei Unioniste „Acţiunea 2012“, a afirmat că nu este nicio deosebire între ce a declarat diplomatul american şi ceea ce susţine preşedintele Rusiei, Vladimir Putin. „M-am născut român şi vreau să mor român. Acest ambasador de la Chişinău a avut tupeul să vină să ne înveţe istorie, să ne spună cine suntem şi de unde am venit. Nu am venit de nicăieri. Aici ne-am născut, aici trăim de când e lumea. Mai mult, a avut performanţa de a jigni trei ţări: România, Republica Moldova şi Ucraina. E greu de crezut că aceasta este şi părerea oficială a SUA. Dacă acest ambasador ar fi trăit sub ocupaţie sovietică măcar o săptămână, nu ar fi avut curajul să spună așa ceva“, a declarat Gorbatâi.

AMERICANII NE MAI VÂND O DATĂ RUȘILOR?

Reacțiile românilor de o parte și de alta a Prutului au venit după ce ambasadorul SUA la Chişinău, James Pettit, a declarat că R. Moldova trebuie să rămână un stat suveran şi independent, în interiorul unor graniţe sigure: „Unirea cu România, de exemplu, ca o cale de a intra în UE sau din orice alt motiv, nu este o alegere practică şi nu este o alegere care va face lucrurile mai bune aici, în Republica Moldova, care nu este România, ci are propria sa istorie şi propriile provocări“. Afirmațiile oficialului american sunt surprinzătoare în condițiile în care, după cum se știe, în general, poziția SUA față de situația din estul Europei este una rece și echilibrată. Pentru noi, românii, ceea ce a spus Pettit este revoltător și de neiertat prin prisma faptului că mai mereu noi am văzut în SUA un frate mai mare, care vine să ne salveze de „ciuma roșie“, așa cum i se mai spune Rusiei. Numai că degeba ne amăgim noi că suntem membri NATO și ne declarăm afecțiunea față de simbolurile americane, în condițiile în care istoria ne arată că americanii ne-au mai vândut o dată Rusiei. Se va repeta istoria, oare?!

SCRISOARE DESCHISĂ

Într-o scrisoare deschisă, Platforma Unionistă „Acţiunea 2012“ i-a solicitat secretarului de stat al SUA, John Kerry, să clarifice dacă Statele Unite susţin afirmaţiile ambasadorului la Chişinău. „Vă rugăm să luaţi notă de faptul că şi să aduceţi la cunoştinţa preşedintelui SUA, ca şi poporului american că populaţia majoritară din Republica Moldova este românească (73%), are aceeaşi origine, aceeaşi istorie, aceeaşi cultură şi aceeaşi limbă ca populaţia din România. Este regretabil că un diplomat de rang înalt al SUA nu cunoaşte istoria românilor din România şi din Republica Moldova. Altfel ar fi trebuit să ştie că nu din cauza exerciţiului propriei voinţe, ci din cauza intervenţiilor repetate ale Marilor Puteri în ultimele două secole românii trăiesc în două state: România şi Republica Moldova”, se arată în scrisoarea deschisă adresată şefului diplomaţiei americane.