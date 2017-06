Sub Pământ SRL - banii dezgropați în curte scapă de impozit?

Fiscul a găsit venituri nedeclarate de circa 119,5 milioane lei, în perioada ianuarie 2016 - aprilie 2017, multe dintre ele provenind din creditarea societăților și din achizițiile imobiliare făcute cu cash, a declarat marți șeful Direcției Verificări Fiscale din cadrul ANAF, Eugen Șerban - „Pentru aceste venituri am calculat un impozit suplimentar de 19,1 milioane lei și penalități de 7,7 milioane lei. Am încasat efectiv 4,2 milioane lei. Avem în derulare 245 de verificări de situații fiscale personale și 41 de controale prealabile“. Oricum, explicațiile românilor pentru banii extra fac toți... banii. „Mulți au spus că au luat împrumuturi de la diverse persoane fizice, fără să poată dovedi în vreun fel transferul bănesc. Au dat, pur și simplu, de niște binefăcători, care le-au pus bani în mână fără pretenții de rambursare. O altă justificare a fost că banii reprezintă economii anterioare, dar nu s-a putut proba asta. Unii au declarat că au găsit bani în casă sau în curte, cu ocazia unor săpături“, a mai spus Șerban. De notat că, în primă fază, ANAF s-a concentrat pe un grup de circa 400 de persoane fizice, pentru care a alocat 120 de inspectori fiscali. Ce urmează? Fiscul va selecta și primii 100 de români cu averi mari, dintr-un cerc restrâns de 300 de persoane; este vorba despre oameni de afaceri cu peste 25 milioane euro în buzunar (venituri din activități nedeclarate). Cum se desfășoară treaba? Se analizează utilizarea fondurilor, adică cheltuielile. „Avem informații privind achizițiile de proprietăți imobiliare, dar și alte date, de la diverse instituții (conturi bancare, înmatriculări de mașini, moșteniri, hârtii notariale etc.). O activitate mai greoaie, spre exemplu, este estimarea valorii autoturismelor înmatriculate“, a conchis reprezentantul ANAF.