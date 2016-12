Cu toate că recesiunea economică reprezintă un „asediator” al României, măsurile de austeritate adoptate de Guvern nu urmăresc scoaterea din criză a ţării, ci îşi propun să rezolve o problemă mult mai gravă, legată de datoria publică şi deficitul bugetar, a declarat Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, într-o emisiune televizată. „România se află sub stare de asediu, iar asediatorul este recesiunea economică. Suntem, practic, într-un război. La această oră, frontul principal este la BNR şi nu putem să mutăm comandantul frontului în altă parte”, a oferit Vasilescu un răspuns plastic vocilor care au sugerat că Mugur Isărescu ar trebui să devină premierul României. În starea de asediu sub care se află România, pachetul de măsuri de austeritate adoptat de Guvern nu are rolul de a combate criza, ci reprezintă „o intervenţie a pompierilor pe o stradă pe care ard câteva case”, a arătat Vasilescu gravitatea situaţiei cu care se confruntă România. În cazul României, măsurile anti-criză ar fi reprezentate de investiţii, însă acestea vor putea fi luate doar după rezolvarea problemelor legate de deficitul bugetar şi de datoria publică. „Noi nu ne aflăm într-un proiect de reformă. Europa a luat foc, iar flăcările se văd până departe”, a spus Vasilescu. El a adăugat că repezentanţii Fondului Monetar Internaţional au analizat în ţara noastră doi indicatori care au condus la problemele statelor europene, culminând cu cazul Greciei: deficitul bugetar şi datoria statului, raportată la PIB. În Grecia, datoria statului a crescut la peste 100% din PIB, iar deficitul a urcat la 14%, iar acest cuplaj a transformat-o în oaia neagră a Europei. De asemenea, în alte ţări europene ori deficitul e cu două cifre, ori datoria depăşeşte PIB-ul, a explicat Vasilescu. În aceste condiţii, FMI-ul a remarcat că cei doi indicatori erau în creştere în cazul României, astfel că le-au cerut guvernanţilor să-i corecteze pentru a obţine tranşa de bani din iunie.