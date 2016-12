Subfinanţare cronică pentru Armată

Ministrul Apărării, Corneliu Dobriţoiu, a declarat, ieri, de Ziua Armatei, la parada de 1 Decembrie din acest an manifestaţiile nu vor avea \"o amploare deosebită\", invocând \"austeritatea cronică\", dar şi costurile foarte mari, care ar ajunge la suma totală de un milion de euro. “O să facem nişte acţiuni de 1 Decembrie, categoric decizia va fi luată la nivelul Guvernului, dar fără o amploare deosebită, adică nu vom angaja aviaţia şi alte categorii de tehnică din cauza costurilor foarte mari. Costurile nu ar fi mari în mod general, dar sunt foarte mari în condiţiile de austeritate cronică a bugetului Apărării, adică un milion de euro. Mi se pare foarte mult când noi ne chinuim într-o subfinanţare cronică”, a explicat ministrul. Dobriţoiu a precizat că situaţia financiară este dată de “înţelegerea politică asupra fenomenului militar”, ceea ce face ca Armata să sufere din cauza “lipsei culturii de securitate a elitelor politice româneşti, care prăbuşesc bugetele sau se joacă cu bugetele într-un mod visceral, după bunul plac”. Ministrul a precizat că o situaţie mai bună a bugetului alocat Armatei se va contura începând de anul viitor. Dobriţoiu a admis faptul că au fost reduse o parte dintre aplicaţiile militare ca urmare a faptului că Armata nu beneficiază de fonduri suficiente pentru antrenamente. În ceea ce priveşte ultima rectificare bugetară, el a precizat că, per ansamblu, bugetul MApN nu a fost redus. \"S-a redus bugetul, avem minus la unele capitole de cheltuieli şi plus în altă parte, deci, cu alte cuvinte, rectificarea este zero la nivelul bugetului Apărării\", a precizat Dobriţoiu, menţionând că a solicitat o rectificare pozitivă a bugetului.