Subiecte acceptabile pentru olimpicii la română

Emoţii mari pentru elevii calificaţi în faza naţională a Olimpiadei de Limba şi literatura română, care au susţinut, ieri, cea de-a doua şi ultimă probă din cadrul competiţiei: proba orală. Olimpiada, organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ), Primăria Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa, a debutat luni, 1 aprilie, cu proba scrisă. La ediţia din acest an s-au calificat 190 de copii, doi dintre ei absentând. „Este vorba despre un elev din Bucureşti şi unul din Ilfov, care au ales să se prezinte la alte competiţii naţionale care au loc în această perioadă”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISJ, prof. Cristina Ivan. Potrivit vicepreşedintelui Comisiei centrale a Olimpiadei, prof. Monica Halaszi, pentru nivelul participanţilor subiectele au fost acceptabile. „Copiii care au ajuns la această etapă a olimpiadei posedă competenţele necesare rezolvării subiectelor”, a spus prof. Halaszi. La competiţie a fost prezentă şi eleva care a câştigat, în anul şcolar trecut, premiul I la Olimpiada Internaţională de limba şi literatura română. Este vorba de Elena Dalaban, din clasa a XI-a a Colegiului Naţional „Spiru Haret”, din Târgu Jiu. În ciuda rezultatului excepţional obţinut anul trecut, ea nu se aşteaptă să egaleze performanţa în acest an. „Cu materia predată în clasa a XI-a nu mă împac la fel de bine. Oricum, ţelul meu este să iau medalii la această competiţie în clasa a X-a (ceea ce am reuşit deja) şi în clasa a XII-a”, a spus eleva. Ieri, în jurul orei 19.00, la sediul centrului de examinare, Colegiul naţional „Mihai Eminescu” din Constanţa, au fost afişate rezultatele iniţiale. Potrivit acestora, primele trei locuri sunt ocupate de elevii Cristina Petre (120 de puncte din 120 posibile, Zalău), Adriana Bîcă (119 puncte, Cluj-Napoca), Alexandra Istrate (119 puncte, Iaşi) şi Alexandra Pătrău (118 puncte, Iaşi). Candidaţii nemulţumiţi de rezultate au putut depune contestaţii aseară, până la ora 21.00. Rezultatele finale vor fi afişate astăzi, când va fi organizată şi festivitatea de premiere a câştigătorilor. Elevii clasaţi pe primele locuri vor reprezenta România la faza internaţională a competiţiei. Niciunul dintre cei şase constănţeni care au participat la olimpiadă nu a reuşit să se claseze pe primele locuri, după rezultatele iniţiale.