Subiectele de la bac şi testele naţionale, publicate înainte de varianta finală

Ministrul Educaţiei şi Cercetării (MEdC), Mihail Hărdău, afirma, zilele trecute, că subiectele finale pentru examenul de bacalaureat vor fi publicate după consultarea publică şi corectarea greşelilor, respectiv după data de 16 februarie. În ciuda acestor afirmaţii, Editura Sigma a tipărit şi distribuit gratuit în şcoli subiectele de la una dintre probele de matematică de la bacalaureat şi de la testele naţionale, publicate de minister pe internet, înainte însă ca aceste subiecte să fie definitivate şi aprobate de MEdC. "Am publicat şi distribuit broşurile cu subiecte în şcoli pentru a veni în ajutorul elevului. Un copil nu mai are timp să se pregătească dacă aşteaptă o lună pînă la varianta finală a subiectelor, chiar dacă rezolvă un subiect pe zi ", susţine directorului editurii Sigma, Boris Singer. Totuşi, subiectele pot fi greşite, nu numai în ceea ce priveşte greşeli de formă, ci şi în ceea ce priveşte greşeli de conţinut. Directorul editurii susţine totuşi că, în cazul în care subiectele sînt greşite, acestea vor fi republicate după data de 16 februarie şi că în respectivele broşuri este specificat în prefaţă că în conţinutul acestora pot interveni schimbări. Pe broşură mai scrie că subiectele din interior sînt variantele publicate de MEdC în data de15 ianuarie 2007. El a mai spus că editura nu are nevoie de acordul Ministerului Educaţiei pentru publicarea subiectelor, acestea fiind publice. Editura Sigma a trimis o adresă către MEdC prin care îi informează asupra intenţiei de publicare a subiectelor şi cere să i se comunice dacă propunerea este utilă ministerului. Subiectele au fost publicate înainte ca ministerul să furnizeze un răspuns. "Vom publica şi subiectele de la limba şi literatura română de la bacalaureat, pe lîngă cele deja publicate, la matematică", a declarat directorul editurii. Mai mult, pe pagina electronică, editura anunţă publicarea mai multor cărţi cu subiecte de la examenele naţionale, cu rezolvări cu tot. Conform directorului editurii, aceste rezolvări sînt doar "modele", iar elevul poate propune "noi metode de rezolvare" pentru subiecte. Preţul unei astfel de cărţi variază de la aprox. 17 lei, în cazul subiectelor cu rezolvări de la Istoria românilor sau Geografia României de la testele naţionale, pînă la aproape 20 de lei noi, pentru proba de informatică de la bacalaureat. Ministerul Educaţiei a precizat că nu garantează corectitudinea eventualelor rezolvări care pot apărea pe piaţă. În ceea ce priveşte broşurile cu subiecte, răspunderea pentru publicarea acestora înainte de finalizarea subiectelor aparţine exclusiv editurii.